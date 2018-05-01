Как избавиться от целлюлита в домашних условиях?

Целлюлит — характерное для женщин изменение подкожной жировой прослойки, внешне напоминающее апельсиновую корку. Бедра, ягодицы и живот — одни из самых проблемных зон, подверженные данному косметическому дефекту. Вашему вниманию МедикФорум представляет полезные рекомендации на тему: «Целлюлит и борьба с ним в домашних условиях». Целлюлит есть у 80 — 95% всех женщин. На борьбу с ним нацелены многие производители косметических и лечебных средств. Даже если вы относитесь к тем, кого миновал целлюлит — обязательно воспользуйтесь профилактическими средствами во избежание его возникновения.

Как избавиться от целлюлита. Методы

Следите за питанием. Одной из основных причин появления целлюлита являет неправильное, плохо сбалансированное питание, а также резкий сброс или набор веса. Питайтесь натуральными продуктами, пейте достаточное количество жидкости. Обязательно включите в рацион зерновые, овощи, фрукты, зелень, рыбу. Больше двигайтесь. Благодаря сидячему образу жизни циркуляция крови нарушается, ткани ягодиц не насыщаются достаточным количеством кислорода и тем самым происходит сдавливание и гипоксия тканей. Старайтесь выделить время для занятий теннисом, плаванием, бегом или упражнениям на тренажерах. Отказ от курения, кофеина и алкоголя поможет вашему организму освободиться от свободных радикалов и ваша внешность заметно преобразится. Растворимый кофе можно заменить натуральным или напитком на основе цикория. Также эффективная борьба с целлюлитом осуществляется посредством антицеллюлитного массажа. Прекрасное средство для активизации обменных веществ на уровне глубоких слоев кожи, повышающее ее эластичность и упругость, улучшающее общий тонус мышц. Противопоказанием является варикозное расширение вен.

Что еще нужно сделать, чтобы избавиться от целлюлита

Лечение и избавление от целлюлита также возможно с применением специальных кремов. В комплексе с упражнениями и массажем эффект будет заметен уже довольно скоро. Крем наносят дважды в день и массируют проблемные места около пяти минут. Обязательно используйте данные средства регулярно. Контрастный душ, сауна и русская баня — проверенные народные средства по борьбе с целлюлитом. Применяя данные процедуры, вы значительно повысите общий тонус кожи. Прекрасным антицеллюлитным средством являются скрабы, приготовленные в домашних условиях. Скраб на основе морской соли тонизирует кожу и снимает верхний ороговевший слой клеток. Медово-кофейныйскраб обладает массажным эффектом и отлично стимулирует кровообращение. Натуральный мед активно применяется в антицеллюлитном массаже и прекрасно повышает эластичность кожи. Также существуют скрабы против целлюлита на основе корицы, красного перца и различных эфирных масел. Незадолго до наступления лета — времени отпусков, пляжей и купальников, у большинства представительниц прекрасного пола возникают закономерные вопросы: можно ли избавиться от целлюлита и как убрать целлюлит быстро. В нашей сегодняшней статье мы рассмотрели, как бороться с целлюлитом и надеемся, что наши рекомендации вам обязательно пригодятся. Ранее эксперты рассказали, как обертывания помогут при целлюлите.