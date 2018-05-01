Семь стильных укладок на каждый день с пошаговой инструкцией: 5 минут — и готово!

Эти прически экономят ваше время и при этом выглядят прекрасно.

Хвост с объемным узлом

Нанесите немного мусса для объема на волосы, затем разделите их на две равные пряди и завяжите в обычный узел.

Закрепите концы прозрачной резинкой и воткните в узел невидимку для большей прочности.

Теперь немного начешите хвостик, и первая прическа готова!

Пучок из двух жгутов

Три простых шага:

соберите волосы в высокий хвост,

разделите на две части и скрутите в жгуты,

теперь оберните их вокруг резинки в противоположных направлениях.

Жгутики сами лягут объемно, а вы получите слегка небрежную модную прическу.

Высокий пучок на базе косы

Опускаем голову вниз и начинаем плести обычный «колосок», продвигаясь к макушке. Коса может быть объемной и чуть небрежной — это не испортит вид, а придаст укладке естественность.

Доплели косу до макушки, а теперь закрепляем тонкой резинкой, поднимаем голову и собираем все волосы в высокий хвост.

Немного начесываем пряди для объема и собираем их вокруг резинки в красивый пучок.

Объемный хвост из тонких волос

Секрет в двойном высоком хвосте: сначала делаем тонкий хвостик на макушке, а ближе к шее собираем в хвост основную массу волос. Теперь просто смешиваем оба хвостика, прикрывая нижнюю резинку.

Смотрите, насколько длиннее и гуще кажутся волосы! Если возьмете резинки в тон волос, то никто не догадается об этом трюке.

Начес, который сделает лицо моложе

Отделяем широкую прядь у лица, начесываем и сбрызгиваем лаком.

Аккуратно отводим начес назад и закрепляем невидимками.

Следующий шаг — добавить укладке шика и завершенности: боковые пряди зачесываем вбок и наверх, закрепляем прозрачной резинкой в хвостик прямо за начесом.

Романтичные локоны

Встретим выходные с шикарной быстрой укладкой: собираем волосы в высокий хвост ближе ко лбу, делим на две-четыре секции и быстро закручиваем эти пряди на плойку. Как только волосы остынут, снимаем резинку и наслаждаемся легкой объемной укладкой!

Низкий пучок из жгутов

Два хвостика на затылке заплетаем в объемные косы или делаем пышные жгуты, а затем просто скрещиваем их, формируя пучок, скрепляем невидимками.

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