А вы всегда читаете то, что написано на баночках в магазинах?

На днях я пошел на рынок, чтобы посмотреть, чем там новеньким нас могут порадовать китайцы. И зашел в магазинчик косметики и бытовой химии. От разнообразия товаров начали разбегаться глаза, но тут мое внимание привлекла одна баночка. Ее содержимое было ярко-синего цвета. Я взял баночку в руки и начал читать инструкцию по применению, которая была напечатана на криво приклеенной наклейке.

Русским языком, черным по белому в инструкции значилось: «Нанести небольшое количество бальзама на влажные волосы, тщательно помассажировать и прополоскать волосы теплой водой».

Чуть ниже надпись на английском языке гласила: «Размочить в воде, довести до кипения и намазать тонким слоем на обои. Выждать 5 минут и наклеить на стену»!

Я сразу же поставил баночку на место и больше никогда в этот магазин не заходил!