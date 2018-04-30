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А вы всегда читаете то, что написано на баночках в магазинах?
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А вы всегда читаете то, что написано на баночках в магазинах? 

Карельские вести 30 апреля 2018
На днях я пошел на рынок, чтобы посмотреть, чем там новеньким нас могут порадовать китайцы. И зашел в магазинчик косметики и бытовой химии. От разнообразия товаров начали разбегаться глаза, но тут мое внимание привлекла одна баночка. Ее содержимое было ярко-синего цвета. Я взял баночку в руки и начал читать инструкцию по применению, которая была напечатана на криво приклеенной наклейке.
Русским языком, черным по белому в инструкции значилось: «Нанести небольшое количество бальзама на влажные волосы, тщательно помассажировать и прополоскать волосы теплой водой».
Чуть ниже надпись на английском языке гласила: «Размочить в воде, довести до кипения и намазать тонким слоем на обои. Выждать 5 минут и наклеить на стену»!
Я сразу же поставил баночку на место и больше никогда в этот магазин не заходил!
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