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Что делать, чтобы волосы перестали электризоваться
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Что делать, чтобы волосы перестали электризоваться 

Peopletalk 30 апреля 2018
Фото: Peopletalk
Сходишь с ума от того, что волосы электризуются? Поверь, это не самая страшная трагедия! С помощью подручных средств ты с легкостью сможешь этого избежать. Самые простые и полезные советы читай ниже.
Попробуй мыть голову не так часто
Если ты один день не помоешь голову, ничего страшного не случится. Ежедневное мытье головы делает твои волосы сухими. Только тебе может казаться, что на второй день голова грязная, на самом деле, волосы просто меньше электризуются.
Используй антистатик
А ты знала, что секретное оружие стилиста по волосам не лак для волос, а антистатик? Конечно, никто не распыляет его на волосы, но если нанести небольшое количество на расческу, они перестанут топорщиться. Только не переборщи!
Смачивай руки водой
Если торопишься, поправь волосы влажными руками, и электричество сразу уменьшится!
Заплетай волосы
Если длина волос позволяет, заплетай их! Они точно будут меньше электризоваться.
Оставляй волосы немного влажными
Конечно, зимой этим советом пользоваться не стоит, но если оставлять голову после сушки феном немного влажной, то это уменьшит электризацию в течении всего дня.
Не забывай увлажнять руки
Помимо волос нужно увлажнять еще и руки. Чаще пользуйся кремом для рук, а когда он впитается, можешь поправить волосы.
Используй подручные средства
Еще один совет: если прикоснуться металлической вешалкой к волосам, она впитает электричество.
Обращай внимание на состав шампуня
Используй средства для волос, в которых имеется большое содержание воды. Поверь, они нуждаются в этом не меньше, чем ты.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto_delat_chtobyi_volosyi_perestali_elektrizovatsya/
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