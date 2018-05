Келли Кларксон сменила имидж

Поклонники не узнали 36-летнюю певицу. Келли Кларксон полностью преобразилась, дебютировав с новым очень светлым оттенком блонда на волосах, забранных в высокий пучок. Суперзвезда приняла участие в ежегодном благотворительном концерте, посвященном сбору средств для оказания помощи больным раком.

Ради такой благородной цели Келли надела строгое черное платье-футляр с вырезом в области декольте, плотные черные колготки и туфли из черной замши на платформе. На торжественном мероприятии Кларксон, известная хитом «Because of you», исполнила новую композицию «I don’t think about you» и свой сингл «Stronger», 4 раза становившийся платиновым.

За два дня до этого Келли появлялась на шоу Эллен Дедженерес в совсем другом виде, чтобы поговорить о своих своенравных детях. На фото, появившемся в Инстаграм в тот день, можно было увидеть певицу с распущенными и слегка завитыми волосами. На девушке была надета розовая блузка с красными рукавами и черная юбка с крупной эмблемой на поясе. На благотворительном мероприятии узнать певицу, выбирающую более свободный стиль, можно было только по характерной улыбке.

За последние несколько месяцев фанаты уже привыкли к частым переменам оттенков волос Кларксон. Девушка переходила от коричневого к более светлым оттенкам. Но появление на мероприятии, посвященном борьбе с раковыми заболеваниями, в виде платиновой блондинки перевело игру с цветом волос на новый уровень.