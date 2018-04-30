Скрытый резерв: перекись водорода

Мы зачастую тратим большие деньги там, где можно обойтись и вовсе без них. Реклама каждый день настаивает: купите семь разных чистящих средств для уборки! Купите не только шампунь, но и бальзам с ополаскивателем! Просто мало кто знает, что самая обычная перекись водорода способна решить сразу массу задач — вот несколько секретов, которые помогут и дом убрать, и голливудской улыбкой обзавестись.

Блестящие полы

Деревянный или паркетный пол штука красивая, вот только в уборке не очень удобная. Проблема решается перекисью водорода: добавьте несколько капель средства в воду для мытья и полы заблестят как новенькие.

Здоровая флора

Домашние растения часто подвергаются атакам вредителей и страдают от грибка. Опрыскивайте любимые цветочки слабым раствором перекиси водород (примерно 25 миллилитров на литр воды) — это укрепит иммунитет растений и защитит их от вредителей.

Идеальные волосы

Перекись водорода может пережечь волосы, если использовать ее неправильно. Но если знать небольшой секрет, то средство станет для вашей шевелюры просто находкой. Слабый раствор перекиси (15 миллилитров на 1 литр воды) нужно нанести на волосы, а затем просто помыть голову обычным шампунем. Это сделает волосы блестящими и пышными.

Белоснежная улыбка

Вовсе необязательно тратить большие деньги на отбеливание зубов в стоматологической клинике. Хватит и обычной перекиси водорода: полощите рот три раза в день и уже через неделю сможете похвастаться голливудской улыбкой.

Враг плесени

За ванной комнатой нужно следить особенно тщательно: влажное и теплое помещение является идеальной средой для появления плесени и грибка. Чудодейственное средство поможет и в этом случае: нанесите перекись на пятна грибка перед уборкой, а через полчаса смойте тряпкой.

Чистый аквариум

Чистить большой аквариум всегда непросто, да и рыб тревожить сачком не очень полезно. Добавьте прямо в аквариум каплю перекиси водорода, чтобы предотвратить возникновение слизи. Не бойтесь, рыбам перекись нисколько не опасна.

Запах свежести

Затхлый воздух за зиму пропитывает квартиру полностью и обычным проветриванием тут не обойтись. Используйте перекись водорода во время уборки (несколько капель для протирания столов, полок и холодильника, разбавленная средством вода для мытья полов) и весенняя уборка принесет долгожданное ощущение домашней свежести.