Альгинатные маски: приносят ли они пользу

Альгинатные маски появились на полках косметических супермаркетов и в салонах совсем недавно, относительно прочих косметических средств и средств по уходу за собой, но вызвали небывалый интерес к себе. Им приписывают чудодейственные свойства — и именно поэтому многие женщины относятся к альгинатным маскам со скептицизмом и недоверием.

Альгинатная кислота, которая является главным составляющим альгинатных масок, крайне похожа по своему воздействию на гиалуроновую кислоту — так же хорошо увлажняет и разглаживает мелкие мимические морщины. Кроме того, альгинаты помогают чуть — чуть десатурировать пост — акне и пигментацию, которая может возникать из — за разных причин. Так же альгинатные маски крайне хороши в придании тонуса коже и именно они могут вам помочь добиться того самого «естественного сияния изнутри». И не стоит относиться к данным словам с недоверием — все это обусловлено химическими свойствами альгинатных масок, которые, опять же, пришли к нам из химической промышленности и прочно завоевали свое место в сердцах косметологов и их пациентов.

Что такое альгинаты? Возвращаясь к курсу химии

Альгинаты — это полисахариды. Что такое полисахариды? По факту, это биополимеры, сконструированные из разнообразно соединенных моносахаридов. Что такое моносахариды? Они вам, к счастью, хорошо известны — глюкоза, фруктоза и прочие соединения. Моносахариды легко растворяются в воде и имеют сладковатый привкус. Полисахариды, как целлюлоза, гиалуроновая кислота, каррагинан, агар, упомянутый ранее альгинат и альгинатная кислота — крайне дешевы и их легко добыть. Они не пахнут, что, так же является несомненным плюсом в использовании их в косметических средствах.

Альгинат (альгинатная кислота) добывается из бурых водорослей. К сожалению, водоросли, используемые для выработки альгинатов невозможно выращивать в неволе, поскольку должно пройти достаточно большое время — смениться несколько поколений, чтобы водоросли можно было использовать для получения альгинатов. Единственный вид водоросли, который получается выращивать искусственно — японская ламинария, которая кроме крайне популярного продукта в Китае используется еще и для получения альгинатов. Из разных видов водорослей добываются слегка отличные виды альгинатов, некоторые могут в результате переработки давать крайне густой, прозрачный альгинатный гель, некоторые будут иметь белый или кремовый цвет. В косметике в основном используется альгинат, добываемый из ламинарий. Альгинатная кислота, производимая бактериями азотобактер, используется в основном в медицине, для создания слепков. Изначально из водорослей добывается «сырой» продукт — соль альгинатной кислоты, альгинат натрия, из которого уже выделяется альгинатная кислота.

Альгиновая кислота не растворяется в воде, в отличие от моносахаридов, из которых она состоит, но крайне гироскопична за счет своего строения и молекулярного веса, который достаточно велик. За счет этого, она «притягивает» огромное количество воды к месту своего нанесения и «связывает» ее, что результирует в крайне большом количестве увлажнения для вашей кожи.

Как их применять?

Альгинатные маски выпускаются в двух формах — гелевые и порошковые. Гелевые альгинаты напоминают обычные маски, разве что имеют структуру, более похожую на желе, нежели на кремовую маску. Их нужно держать на лице 15-20 минут. Гелевые альгинатные маски не застывают, и смывать их нужно с лица обычной водой.

Порошковые альгинатные маски же, в свою очередь, имеют более сложный процесс нанесения. Поставляются они, как уже можно было догадаться, в форме порошка, который нужно размешать с водой. Делать это нужно крайне быстро — через примерно пять минут смесь застынет и превратится в массу, напоминающую резину. Застывшую альгинатную маску нельзя использовать повторно, поэтому будьте крайне осторожны. Ее можно наносить так, как вам удобно, но легче всего это делать деревянным шпателем. Если в составе нет большого количества эфирных масел или прочих ингредиентов, которые могут повредить губам и области под глазами, ее можно наносить и на них. Маску стоит подержать на лице 15-30 минут до полного застывания и пластификации — превращения массы в плотную плену. Снимается она крайне легко — поддевается и легко сходит одним пластом с вашей кожи. На вопрос, как часто стоит применять альгинатные маски, ответ прост — можно сделать одну-две в неделю, а можно подобрать каждодневный курс на 14-15 дней. Все зависит от продукта, и от того, какие ингредиенты помимо альгинатов содержатся в составе маски.

Так все же, какие эффекты оказывают альгинатные маски на кожу?

Благодаря своим гироскопическим свойствам, альгинаты крайне хорошо увлажняют кожу. Благодаря лифтинг-эффекту, который производит застывание альгинатной маски на лице в виде пленки (это относится только к порошковым версиям альгинатных масок), кожа кажется более подтянутой. Кроме разглаживания мелких мимических морщинок за счет лифтинга, это происходит и за счет увлажнения. Альгинатная кислота помогает избавиться от пигментации и пост — акне. Так же, любая сыворотка будет гораздо эффективней проникать в кожу, если вы нанесете ее за 5-7 минут до нанесения альгинатной маски на лицо.

Есть ли у альгинатных масок какие-либо противопоказания?

Нет. Альгинатная кислота никаким образом не ухудшает состояние вашей кожи, какой бы она не была. Единственное противопоказание — индивидуальная непереносимость какого-либо ингредиента, о которой стоит знать заранее.

Подводя итог стоит сказать следующее: альгинатные маски — это не то, чего стоит бояться. Несмотря на то, что они могут казаться и ощущаться странно и непривычно, их действенность стоит того, чтобы попробовать их. Главное — внимательно читайте состав и применяйте их в соответствии с инструкцией.

Сообщение Альгинатные маски: приносят ли они пользу появились сначала на Умная.