Ещё
В Омске собирают деньги для лечения детей, пострадавших от взрыва газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске собирают деньги для лечения детей, пострадавших от взрыва газа 

АиФ-Омск 15 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Весь Омск переживал, когда в январе произошёл взрыв газового баллона. Его сила заставила содрогнуться даже стены близлежащих домов.
В результате пожара тяжёлые травмы получила вся семья, но больше всего пострадали семилетние двойняшки Алина и Артур Бакаевы. Ожоги охватили от 50% до 70% поверхностей их тел. Ребята перенесли сложные операции по пересадке кожи, когда лоскуты с ног им пересаживали на лицо, грудь, спину, шею. Кожа у Алины и Артура приживается с большим трудом. Чтобы это произошло быстрее, детям необходима специальная компрессионная одежда и лекарственные препараты для заживления ожогов и устранения рубцов.
Помочь детям решил благотворительный центр помощи детям «Радуга». Он начал сбор средств для детей, сумма составляет 753899 руб. Как помочь, можно узнать на сайте БЦ «Радуга» или по телефону 908-902.
АиФ-Омск: последние новости
Когда в 2018 году будет Троица? МЧС предупредило омичей о сильном ветре и грозе Можно ли жарить шашлыки на даче?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Россией надо общаться с позиции силы»422
Военная база в Сирии подверглась новому удару350
Миллионеры бегут за границу970
Европе посоветовали учиться у России14
За отдых в России придется платить51
Видео
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире Кавказ
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение