В Омске собирают деньги для лечения детей, пострадавших от взрыва газа

Весь Омск переживал, когда в январе произошёл взрыв газового баллона. Его сила заставила содрогнуться даже стены близлежащих домов.

В результате пожара тяжёлые травмы получила вся семья, но больше всего пострадали семилетние двойняшки Алина и Артур Бакаевы. Ожоги охватили от 50% до 70% поверхностей их тел. Ребята перенесли сложные операции по пересадке кожи, когда лоскуты с ног им пересаживали на лицо, грудь, спину, шею. Кожа у Алины и Артура приживается с большим трудом. Чтобы это произошло быстрее, детям необходима специальная компрессионная одежда и лекарственные препараты для заживления ожогов и устранения рубцов.

Помочь детям решил благотворительный центр помощи детям «Радуга». Он начал сбор средств для детей, сумма составляет 753899 руб. Как помочь, можно узнать на сайте БЦ «Радуга» или по телефону 908-902.