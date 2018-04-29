Правильный уход за руками: советы и рекомендации

Руки человека часто соприкасаются со всякими предметами на улице или в помещении. Также при помощи рук переносятся различные вирусные заболевания. Поэтому их гигиена так важна. МедикФорум собрал советы по уходу за руками.

Советы по гигиене

Руки нужно мыть как можно чаще. Утром, после сна, вечером, когда вы пришли с улицы, обязательно перед едой — это особенно важно. При приеме пищи микробы легко попадают на слизистую оболочку и дальше распространяются по всему организму. Чтобы кожа на руках дольше оставалась молодой и эластичной, для умывания используйте очищенную или кипяченую воду. Обычная вода из крана хлорирована и очень сушит кожу. Если другого варианта нет — обязательно наносите питательный крем после каждого мытья. Чтобы предотвратить загрязнение под ногтями во время работы по дому или в саду — используйте резиновые перчатки. Если они кажутся вам неудобными и спадают с рук — купите в аптеке хирургические, они плотно прилегают и практически незаметны.

Советы по уходу

На улице во время сильного ветра или мороза обязательно надевайте перчатки и варежки. Они защитят от негативного природного воздействия. Если не быть внимательным к своим рукам, то со временем на них появляются трещинки и ранки. Обычно это происходит у людей, занимающихся физическим трудом, а также во время жаркого лета. Подобные ранки довольно болезненны, но если приложить усилия, то можно вернуть коже хорошее состояние. Чтобы убрать трещины используйте жирный крем для рук с питательными элементами, вазелин или оливковое масло. Для начала следует тщательно вымыть руки, чтобы убрать все возможные загрязнения с них. Затем при помощи махрового полотенца насухо вытереть. Нанести оливковое масло на полную поверхность и уделить особое внимание площади с трещинками. Далее завернуть руки в пищевую пленку или надеть пакет и завязать. Для сильного эффекта нужно надеть варежки. Обычно эту маску держат не меньше часа. Если вы хотите избавиться от ранок как можно быстрее — делайте маску на ночь, а утром вымойте руки хозяйственным мылом. Повторять процедуру нужно каждую ночь, пока ранки не исчезнут. Если неаккуратно срезать ноготь, то по бокам от него образуются заусенцы, которые цепляются за одежду и при этом достаточно болезненны. Чтобы они не появлялись — аккуратно подпиливайте ногти бумажной или стеклянной пилочкой. Если ногти постоянно ломаются, то им не хватает кальция. Это вещество находится в большом количестве в твороге и рыбе. Постарайтесь включить эти продукты в свой рацион. Ранее стало известно, что врачам запретили трогать пациентов руками.