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Что ни в коем случае нельзя делать после бани
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Что ни в коем случае нельзя делать после бани 

Кириллица 29 апреля 2018
Фото: Кириллица
Некоторые новички, оказавшись в бане, считают, что совершенно неважно, что они будут делать после выхода из парной. А на самом деле польза от банных процедур, как, впрочем, и вред, могут быть получены как раз тогда, когда распаренный организм остывает и отдыхает.
Массаж
После посещения парной не стоит сразу одеваться и направляться на улицу, лучше всего посидеть в тёплом месте без сквозняков. В первые полчаса мышцы и суставы тела ещё расслаблены, в слоях эпидермиса происходит обновление. Усиливаются и гормональные, обменные процессы, организм начинает избавляться от токсинов.
На душе у человека в этот момент обычно спокойно и комфортно. Для усиления положительного эффекта от банных процедур медики рекомендуют провести массаж. Его можно делать со специальным кремом или с ароматическими маслами, и обязательно осторожно, чтобы не навредить распаренной коже, но при этом воздействуя на мышцы с давлением и вибрацией.
Массажная стимуляция мышечной и суставной ткани, а также мелких кровеносных сосудов положительно влияет на деятельность всех физиологических систем организма, включая центральную нервную систему. Постепенно нега пройдет, ум обретет ясность, а мышцы и суставы будут готовы к движению и нагрузкам.
Маски и пилинг
После посещения парной кожные поры открываются и кожные покровы очищаются от омертвевших клеток и болезнетворных бактерий. В этот момент женщинам полезно нанести на кожу лица и тела пилинговый крем. Он бывает разным по составу, способу действия и области применения: глиняный и из фруктовых косточек, мягкий и жёсткий, для лица и для тела. Но если ничего подобного под рукой нет, пилинговый микс можно приготовить самостоятельно. Для этого понадобится только крупная соль и сода. Смесью этих ингредиентов следует аккуратно растереть всё тело, а лицо — лишь слегка помассировать подушечками пальцев.
Через 3-4 минуты соляной состав вместе с ороговевшими и отпавшими частичками кожи смывают тёплой водой и ещё минут 10 отдыхают. Затем на лицо обычно наносят восстанавливающую или омолаживающую маску. В этот период кожа вместе с влагой активно впитывает в себя все целебные вещества. Эффект от любой маски будет таким же, как после посещения дорогого бьюти-салона.
Кстати, вместо тканевой маски можно использовать, например, мёд. Этот продукт часто встречается во время застолья, устраиваемого после бани. Медовая маска насытит кожу лица нужными витаминами и микроэлементами и придаст ей здоровый и цветущий вид.
Чай и сок  После банных процедур любому человеку лучше всего выпить простой воды. Подойдет насыщенная минеральная вода без газа, а также, например, квас.
Можно также утолить жажду кислым морсом из лесных ягод, подойдёт и настой шиповника, свежие натуральные соки из овощей и фруктов.
Чай из целебных трав будет способствовать активному выведению шлаков и токсинов из организма. К тому же травы содержат в себе набор полезных витаминов и имеют тонизирующее свойство и приятный аромат.
Следует помнить, что чрезмерное употребление чёрного чая или кофе может дать обратный эффект и навредить организму. Сердце и кровеносные сосуды, испытавшие немалую нагрузку в парной, не стоит снова подвергать стрессу от кофеина. Тоже самое касается холодного пива и других алкогольных напитков. Они серьёзно увеличивают напряжение сердечно-сосудистой и нервной системы, что может неблагоприятно сказаться на здоровье.
Пользу от банных процедур очень легко нивелировать, а вот продлить молодость организма и удовольствие от жизни можно только следуя простым правилам.
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