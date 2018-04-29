Скорая помощь для ног: советы по снятию напряжения

Стройные красивые ноги — одно из главных женских достоинств и предметов восхищения мужчин. Что же входит в понятие красоты? МедикФорум решил выяснить.

Что такое красота ног?

Это чистота и гладкость кожи, отсутствие целлюлита и, безусловно, нежные пяточки. Эти качества, может, и даются при рождении, но в течение жизни, при постоянной и не всегда легкой нагрузке на ноги, отсутствии дополнительного ухода, быстро исчезают. Поэтому ухаживать за ними необходимо так же тщательно, как и за более видными частями тела: руками, лицом и т.д. В комплекс регулярных процедур входят и уход за ногтями, и удаление натоптышей, и увлажнение, и даже правильный подбор и ношение обуви. Многое можно делать самостоятельно, используя специальные средства, выпускаемые косметологическими фирмами, или не менее эффективные народные рецепты. Да и салоны красоты предлагают комплексный и грамотный подход к сохранению красоты и молодости наших бесценных ножек-тружениц. Но иногда случается так, что ногам требуется дополнительная помощь, возникают проблемы, которые нужно решать срочно и особыми способами. Рассмотрим некоторые из них.

Проблемы с ногами

Многие женщины, ноги которых постоянно в движении, сталкиваются с такой проблемой, как трещины на пятках, приносящей и болезненные ощущения, и психологический дискомфорт из-за их неэстетичного вида и невозможности носить открытую обувь. Чтобы потрескавшиеся пятки вновь превратились в розовые и гладкие, косметологи советуют ухаживать за ними не менее одного раза в неделю, и, не просто смазывая кремом, а проводя комплексный уход. Начинать необходимо с распаривающих ванночек с добавлением морской соли или питьевой соды. Через 15-20 минут, когда кожа стоп распарится и побелеет, каждую стопу по очереди следует смазать смягчающим кремом и обработать пятку грубой пилкой. После этого намыленной пемзой или скрабом для ног с высоким содержанием фруктовых кислот круговыми движениями потереть пятки и подошвы. Эти манипуляции хорошо размягчают грубую кожу. В завершение необходимо сделать легкий массаж ног с жирным кремом, массируя не только пятку и подошву, но и каждый палец в отдельности.

Как ухаживать за ногами?

Эффективны и народные способы избавления от трещин на пятках: ванночки из отвара картофельной кожуры, овощные компрессы (капустный лист, кусочек помидора, тертые яблоко или репчатый лук, мед, приложенные на ночь), касторовое масло. Еще больший дискомфорт и резкие боли приносит наличие пяточных шпор. А ведь мы не всадники, нам они совсем ни к чему. Если заболевание только начинается, можно попробовать провести лечение пяточной шпоры народными средствами. И снова обращаемся к полезным свойствам овощей. Можно приложить к больному месту кашицу из чеснока, либо разрезанную пополам головку репчатого лука, в середину которой влито немного дегтя. Натертый вместе с кожурой картофель, прибинтованный к больному месту, а сверху накрытый полиэтиленовым пакетом, желательно оставить на сутки. Затем повязку поменять, и повторять процедуру в течение недели. Эффекта можно достичь и при помощи трав: листы лопуха, мать-и-мачехи, подорожника, привязанные к больному месту. Можно смазывать настоем цветков белой акации на водке (1:3), красной бузины на спирту, настоянной в темном месте в течение недели. Существует еще немало способов справиться с болью, найдите тот, на который с готовностью откликнутся ваши ноги, и помогите им вновь обрести красоту и уверенность в движениях. Ранее врачи рассказали, как правильно вызывать скорую.