Бьюти-моменты из фильмов, которые не происходят в реальности

PEOPLETALK собрал для тебя самые интересные бьюти-моменты из наших любимых фильмов, которые, к сожалению или к счастью, не происходят в реальной жизни.

Девушка снимает шлем

Девушки в фильмах снимают мотоциклетный шлем, а из-под него с эффектом замедленной съемки выскакивают роскошные и объемные волосы с идеальной укладкой.

Выход из воды

Только мне волосы облепляют все лицо, когда я выныриваю из воды? Удивительно, как в фильмах девушки выскакивают из бассейна с идеально зачесанными волосами.

Не стирается помада

Даже если она съела огромный стейк и запила литровым коктейлем, ее помада остается абсолютно идеальной и не стирается на протяжении всего дня.

На коже нет следов от одежды

Складывается такое ощущение, как будто они никогда не носили одежду, а все наряды, которые мы на них видим, — просто мираж. Как сделать так, чтобы джинсы или нижнее белье, которые ты только что сняла, не оставили на теле следов?

Стригут волосы перед зеркалом

А как тебе моменты, когда они от отчаяния начинают обрезать себе волосы перед зеркалом в туалете и выходят оттуда с крутой стрижкой? В чем секрет?

Помада не оставляет следов при поцелуе

Героини фильмов пользуются чудо-помадой, которая не только не стирается во время еды, о чем мы уже упоминали, но и никогда не оставляет следов на партнере, как бы страстно она с ним ни целовалась.

Не размазывается макияж

Сколько бы ни плакала красотка из любимого кино, как только она вытирает слезы, от них и следа не остается. Никакого отека на лице не наблюдается, а стрелки все такие же идеальные.

При параде с утра

Только в кино дамы просыпаются с профессиональным макияжем и элегантной укладкой.

Идеальная прическа за две секунды

Как они умудряются за несколько секунд сделать идеальную прическу — остается загадкой. Раз-два − и гладкий пучок готов.

Волосы сохнут моментально

Не важно, как они намочили волосы − попали под дождь, прыгнули в бассейн или стали жертвами цунами. Через пару минут волосы высыхают и самостоятельно укладываются в безупречную прическу.

Не потеют

Сколько бы героини фильмов ни прыгали, ни бегали и ни дрались на каблуках, вспотеть им никогда не удается. Причем после любого побоища они с улыбкой возвращаются в объятия своего суженого, а по его блаженному выражению лица можно сделать вывод, что девушка благоухает, как майская роза.

Не растут волосы

Красотки, даже на необитаемом острове, всегда идеально выбриты во всех местах, того требующих.

Всегда на высоте

На следующий день после адской вечеринки они могут выглядеть так, будто провели ночь не в ночном клубе, а на SPA-курорте.

Лента на волосах

Все смотрели фильм «Матильда» о милой девочке с шелковой лентой в волосах? Мне в детстве настолько сильно хотелось быть на нее похожей, что я даже пыталась приклеить ленту к голове, иначе она никак не держится.

Следы от очков

Даже если они носят очки на протяжении всего дня, у них никогда не остается следов на переносице.

Ветер всегда приходит на помощь

Волосы (а также пышная юбка) развиваются даже в помещении, стоит лишь увидеть понравившегося парня.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/byuti-momentyi_iz_filmov_kotoryie_ne_proishodyat_v_realnosti/