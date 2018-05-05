Окрашенные волосы: как правильно ухаживать

Смена цвета волос не только меняет имидж, но влияет и на структуру волос. Из-за окрашивания волосы делаются сухими и ломкими, поэтому им нужен особый уход. МедикФорум выяснил, как правильно ухаживать за волосами.

Что делать с окрашенными волосами?

Для возвращения здорового вида окрашенным волосам нужно соблюдать несколько правил: 1) Не стоит пользоваться феном и другими «горячими» приборами для волос, ведь они сильно сушат волосы и нарушают их структуру, вследствие чего волосы тускнеют и ломаются. 2) После мытья голову в полотенце заматывать нельзя, следует всего лишь промокнуть волосы и дать им высохнуть при комнатной температуре. 3) Следует выбрать правильную расческу. Лучше всего выбрать расческу из дерева. Окрашенные волосы расчесывать нужно по всей длине, не спеша. 4) Расчесывание влажных волос нарушает их структуру, поэтому можно расчесывать только сухие волосы. 5) Чаще, чем три раза в неделю, волосы мыть не стоит.

Как восстановить волосы?

Для того, чтобы восстановить здоровое состояние волос после процедуры окрашивания, используются в домашних условиях различные средства профессионального ухода и народные рецепты. Профессиональные средства можно приобрести в аптеках или специализированных магазинах. Очень важно использовать линию, предназначенную конкретно для окрашенных волос. Получению максимальной пользы способствует применение нескольких средств одной линии (шампунь, маска, ополаскиватель, кондиционер и т.д.). Также рекомендуются к применению комплексы витаминов для восполнения питательных веществ в организме. Как видно на практике, никотиновая кислота или, как её еще называют, витамин B3 — лучший витамин для восстановления структуры волоса. Нехватку этого витамина можно восполнить с помощью специальных масок или поливитаминных комплексов, содержащих данный компонент. Для восстановления волос посредством народных рецептов отлично подойдет отвар из листьев крапивы. Волосы ополаскиваются им каждый раз после мытья. Такая процедура придаст волосам здоровый вид и устранит дефицит микроэлементов. Для питания волос отлично подойдут масла. Для этой цели можно взять касторовое или репейное масло. Но нужно помнить, что не каждое масло подойдет для светлых волос, так как некоторые из масел могут немного окрасить их. Еще один хороший способ восстановления волос — яичная маска. Для большей эффективности в яйца можно добавить по столовой ложке коньяка и оливкового масла. Получившуюся смесь нужно нанести на смоченные волосы, затем нужно укутать голову. По прошествие 40 минут маску нужно смыть при помощи шампуня. Ранее эксперты выяснили, как ухаживать за кудрявыми волосами.