Пять шагов к стилю для молодых мамочек

В этой вечной борьбе за красоту неизбежно побеждает наш главный враг — время. Об этом хорошо знают современные женщины. Они успевают много работать, заниматься домом и детьми. Хотя, будем честны, даже один только ребенок и бытовые дела могут отнимать столько времени, что не хватает даже на жизненно важные ресурсы вроде сна и еды. Какая уж тут эстетика? И для дома, и для выхода на улицу все чаще подбираются удобные и нейтральные вещи. Декоративная косметика пылится на полке, а волосы надежно убраны в хвост. А почувствовать себя женщиной так хочется! Что ж, всего несколько шагов — и желанный компромисс окажется чуть ближе, чем вы думали. 1. Измените подход к домашней одежде. Соберите ее всю перед собой и внимательно присмотритесь. Вот эта выцветшая мягкая футболка действительно вам необходима? Разумеется, в домашней одежде должно быть удобно. Но это не значит, что в ее статус автоматически попадают старые вещи, в которых уже неловко выйти на люди. Дом — это идеальное место для того, чтобы создать тот образ, в котором вам комфортно. Быть может, хочется чего-то максимально женственного? Тогда можно купить милый мягкий комбинезон, отделанный символическими кружевами, или атласные шортики и майку — и удобно, и очень красиво. Дорого — скажете вы. Неправда. В наше время расцвета покупок в Интернете красивая домашняя одежда сама придет в ваш Инстаграм и вежливо предложит самые разные варианты по очень демократичной цене. Более того — курьер принесет вам комплект на примерку прямо домой.

Когда потеплеет, вспомните про джинсы-бойфренды, футболки с озорным принтом и большие свитшоты — удобно, недорого, очень стильно.

А если сексуальная одежда с кружевами дисгармонирует с вашим внутренним «я» и хочется чего-то стильного — возьмите в руки ножницы. Да-да. Те самые отправленные в отставку футболки можно просто обрезать, сделав стильный топ с рваным краем. Уже один он сильно изменит ваш домашний образ. Если хочется все же прикрыть животик, просто наденьте под этот топ тонкую майку. Кроме этого, футболку можно обрезать не снизу, в сверху, сделав большой вырез лодочкой — он будет красиво спадать с одного плеча. А к преображенным футболкам отлично подойдут всеми нами любимые джинсы-бойфренды. Но если хочется чего-то помягче — попробуйте длинную уютную юбку или те же спортивные штаны. Просто подберите их по фигуре. 2. Разберитесь со своими волосами. Конечно, хочется, чтобы прическа была стильной. Но если времени катастрофически нет, и вы к тому же много работаете по дому и постоянно занимаетесь маленьким ребенком — откажитесь от любимого каре. Это прическа, которую нужно укладывать почти каждый день, а пряди падают на лицо при каждом наклоне. Поэтому дома вы закалываете их намертво нелепыми невидимками, я угадала? Лучше всего попробовать отрастить волосы. Короткая стрижка мало кому действительно идет. А с длинными волосами вариантов масса, нужно просто обратить на этот момент внимание. В Интернете есть многочисленные видео на тему того, как за секунды красиво убрать длинные волосы. Например, тот же хвост можно сделать интереснее, просто обернув прядь волос вокруг резинки. На самом деле сейчас в тренде нарочито небрежные, растрепанные прически, так что больших усилий для создания стильного образа не потребуется — достаточно хорошенько потеребить косу или узел на затылке, сделав объемнее. Есть варианты причесок с мягкими ободками — волосы любой длины просто заправляются в них снизу вверх. Получается античный стильный образ, а волосы на своем месте целый день. 3. Подберите одежду для прогулок. О да, это самый болезненный момент. Ведь хочется, чтобы было удобно, надевалось быстро, а стоять на коленях в песочнице было не жалко. Ах да, еще и тепло. Многочасовые прогулки с коляской не очень способствуют стремлению к актуальному внешнему виду, не так ли? Компромисс найти можно. Возьмем весеннюю погоду — чаще всего женщины надевают джинсы или теплые штаны, куртку и дутую жилетку сверху. Допустим, именно эти предметы гардероба вы хотите оставить при себе и не готовы уступить ни в чем. Что ж, тогда хотя бы подумайте о цвете. Вы блондинка? Сыграйте на этом. Подберите нежно-голубую или розовую шапку, пастельного оттенка шарф-снуд. Каштановые или рыжие волосы? Играйте на ярких цветах. Для ежедневной носки в непростых условиях детской площадки хороши многочисленные парки — модные уже который сезон, теплые, не маркие. В сочетании с любыми джинсами и грубыми ботинками они сразу зададут нужный тон вашему образу — молодой и стильной мамы. А когда потеплеет, вспомните про джинсы-бойфренды, футболки с озорным принтом и большие свитшоты — удобно, недорого, очень стильно. 4. Делайте макияж. На самом деле совершенно не нужен полный макияж, занимающий много времени. Возьмите любой легкий BB-крем, он наносится на лицо за несколько секунд, выравнивает тон кожи и к тому же защищает ее от солнца, ветра и пыли. К этому добавьте чуточку румян — и готово. Такой минимальный макияж сделает ваше лицо свежим и ухоженным. При этом не нужно бояться, что что-то размажется или потечет.

Во время укачивания ребенка вы можете сделать тридцать глубоких приседов — ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу. Малыш будто катается на качелях, вверх-вниз, а ваши мышцы во время упражнения получают необходимую дополнительную нагрузку.

Если же вы точно знаете, что вашему лицу необходимы подкрашенные ресницы — просто нарастите их. Да, придется раз в месяц наведываться к мастеру или приглашать его домой, но зато яркие глаза будут с вами с утра до вечера без всякой краски. Главное, не переусердствуйте. Пик моды на наращенные ресницы давно прошел, поэтому нужно сделать их максимально естественными. Не жадничайте, попросите мастера использовать короткие и тонкие волоски — это создаст эффект нежной пышности. То же самое с бровями — пока что они остаются самым важным акцентом на лице. Модный макияж может состоять из одних лишь красиво прорисованных бровей — остальное уже не важно. И если природа не наградила вас хорошим цветом и формой — обратитесь к мастеру. Не нужно делать топорный татуаж, лучше попробуйте микроблейдинг. При такой технике тщательно прорисовывается каждый волосок, и в итоге брови выглядят очень аккуратно и естественно, не требуя коррекции и подкраски целых полгода. 5. Поддерживайте свою физическую форму. Даже если о спортзале не может быть и речи из-за большой занятости, изо всех сил пытайтесь найти 10 минут для занятий дома. Да, этого времени достаточно, если тренироваться ежедневно. Причем для упражнений вам не нужно полное одиночество и спокойствие. Если у вас на руках малыш — это только дополнительный плюс. Не верите? Во-первых, во время укачивания ребенка вы можете сделать тридцать глубоких приседов — ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу. Малыш будто катается на качелях, вверх-вниз, а ваши мышцы во время упражнения получают необходимую дополнительную нагрузку. Когда стоите у плиты, делайте махи ногами четко назад, напрягая мышцы и вытягивая носок — это замечательно прорисует линию бедра. И, конечно, не забываем про пресс. Появилась минутка — бросаемся на пол и качаем, хотя бы 30–40 подъемов туловища в день. Всего пять шагов — и преобразится не только ваш внешний вид. Внутренне вы почувствуете большую удовлетворенность, ведь вы стали мамочкой, близкой к идеалу. Той, которая заботится о малыше, не забывая, что она женщина.