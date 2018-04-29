Выбор редакторов BeautyHack: бьюти-план на майские праздники

Лазерная эпиляция на аппарате Soprano Ice, поход к колористу, спортивный массаж и «Горячее лечение» для волос. Редакторы BeautyHack рассказывают, чем займутся на выходных.

Несмотря на то, что я бьюти-редактор и пробую много процедур, в последнее время самое сложное для меня — в рабочие будни найти время на маникюр (к счастью, делаю гель-лак, который держится минимум две-три недели), педикюр (здесь полегче — я частый гость с ноутбуком в руках, а гель-лак держится больше месяца), а еще сходить к стоматологу (и боюсь, как в детстве, и занимает не так мало времени) и уж тем более на спа. В эти майские праздники я остаюсь в Москве , а значит устрою бьюти-разведку!

Год назад я впервые попробовала сделать отбеливание зубов — это был Zoom White Speed в клинике Kraftway Clinic (подробно можно прочитать здесь). Осталась в восторге от процедуры — учитывая, что не хожу, как надо, раз в три месяца на чистку, а справляюсь дома пастами (тщательно чищу зубы утром и вечером американской Crest3DWhite), эффект белизны сохранился. Но все же спустя год стоматологи рекомендуют (и разрешают!) повторить процедуру. Я решила заглянуть в авторскую стоматологию «Созвездие», которая открывается в середине мая на «Китай-городе» (находится в Хохловском переулке) и сконцентрирована на вопросах эстетической стоматологии.

Главный врач клиники — Андрей Анатольевич Хохлов , специалист в области эстетической стоматологии и стоматолог общей практики. С открытием своей клиники он хочет изменить подход в бьюти-индустрии и сделать визит к стоматологу привычным явлением, как посещение кабинета косметолога или мастера маникюра. Сама стоматология напоминает уютную квартиру, которая делится на гостиную и три функциональных кабинета. Отдельно отмечу современное оборудование, которым оснащена клиника. Вашу улыбку создают на компьютере и подбирают виртуальные варианты ее преображения с учетом индивидуальных особенностей. Здесь работают с SpectroShade Micro, одним из самых точных и надежных аппаратов по определению цвета зубов для эстетических реставраций. А в студии цифрового дизайна (одного из партнеров стоматологии) можно распечатать коронку на 3D-принтере.

Я сходила на консультацию перед отбеливанием и планирую сделать Amazing White. Это американская методика: отбеливающий гель на основе 16% перекиси водорода наносится на зубы, и под воздействием света специальной лампы из него высвобождаются молекулы кислорода. Активный кислород обладает способностью проникать в глубокие слои зуба и устранять даже сильную и стойкую пигментацию зубов. Скоро отправлюсь за белоснежной улыбкой!

За педикюром отправлюсь в новую студию красоты ZAZEРКАЛЬЕ, которая открылась в начале апреля и находится недалеко от станции метро «Дмитровская» (ул. Бутырская, 65/68). Хоть до отпуска еще и месяц, хочется попробовать какой-нибудь интересный яркий педикюр с эффектом втирки или кошачий глаз, а такие здесь делают! Я влюбилась в интерьер уже по фотографиям: большие яркие удобные кресла, стены с изображением фламинго и пальм — все это навевает мысли о скором отпуске и лете. При входе вам всегда предложат чай, кофе, воду (я видела на фото у многих красивые розовые брендированные стаканчики) и зефирки.

Маникюр и педикюр здесь воспринимаются как вид искусства, а мастера — настоящие художники. Студия предлагает более 500 различных дизайнов и техник. Работают на гель-лаках Luxio, ONIQ, Beautixи EMI. Что самое важное — в ZAZEРКАЛЬЕ предоставляют услуги в несколько рук: вам одновременно могут делать маникюр, педикюр и — если очень надо — макияж или укладку. Режим работы — с семи утра до полуночи (это тоже большая редкость и большое удобство для занятых клиентов). Записаться на процедуру вы можете на сайте и самостоятельно выбрать не только дату и время, но и мастера (а еще запросить напоминание за несколько часов).

Еще хочу попробовать новый спа-уход для лица «Городское долголетие» в Elm Tree Spa. Это 4-х этапная процедура, которая включает уникальный макроволновый звук, функциональный аромат для снятия стресса и несколько массажных техник для активизации обменных процессов, укрепления овала лица, детоксикации и закрепления результата. Во время процедуры вы чувствуете 100% натуральный аромат можжевельника, копаху, палисандра и кедра. А макроволновый звук включает как природные, так и синтетические звуки из повседневной жизни и создает идеальное пространство для восстановления во время процедуры.

На мой взгляд, это отличный способ отвлечься и отдохнуть от повседневного городского ритма и восстановить оптимальный уровень энергии. Космецевтические средства skin regimen наносят специальными способами, созданными по принципам современной физиотерапии, а это усиливает обновляющее, укрепляющее и восстанавливающее действие ухода. Попробуем!

Также хочу вернуться к регулярным тренировках, поэтому обязательно запишусь на несколько занятий hiitbox-ом в праздничные дни. Схожу в любимую «Секцию», о которой я рассказывала здесь.

Еще один важный план на майские праздники — написать для вас, дорогие читатели, подробный текст про средства, которые возьму с собой в отпуск летом. Их будет минимум 20: часть из них — проверенные годами, а часть — новые, так что в ближайшие дни мне предстоит активное тестирование. Желаю всем отличных праздников!

«Когда ты учишься в университете, конец весны ассоциируется исключительно с сессией, а зачеты и экзамены — это огромный стресс для организма. Поэтому во время майских праздников брошу все силы на отдых. В планах: ванна с пеной от Lush (моя любимая — «оптимист») и морской солью с успокаивающим эффектом; восковая эпиляция ног, после которой всегда наношу гель с алое The Faceshop, чтобы на следующий день после процедуры спокойно надеть юбку — погоду обещают отличную!

О волосах тоже не забуду. Совсем недавно впервые попробовала горячие маски для волос от Lush. «Авария» — очень понравилась (реанимирует сухие кончики)! На выходных будет время забежать в Lush за синей маской для корней и кожи головы — «Юдж» (в составе морская соль для естественного объема). Вторая бьюти-локация выходных — The Body Shop. Уже давно в wish-листе их детокс-маска для лица «Гималайский уголь» с белой глиной. Почти уверена, что она отлично подойдет моей комбинированной коже».

«На выходных буду тестировать новое средство — оттеночный мусс от Igora Expert Mousse от Schwarzkopf Professional. Предыстория такая: в декабре я красила волосы в Authentica Club, и мастер Елена Попова уверенно заявила, что при правильном уходе в следующий раз я увижусь с колористом только через полгода, а за это время оттенок будет смываться максимально естественно. Обычно обновляю цвет каждые два месяца, поэтому обещание выглядело фантастически, но так и получилось (подробная схема окрашивания — тут)!

Только сейчас захотелось откорректировать оттенок и затемнить отросшие корни. И тут я вспомнила о рекомендации другого супер мастера — колориста Тани Шарк. В одном из интервью Таня рассказывала мне, что не обязательно каждый раз бежать к колористу, можно откорректировать цвет оттеночным муссом. Так на полке в ванной появился Expert Mousse в светло-коричневом оттенке 5.0. По текстуре напоминает обычную пенку, только коричневого цвета. Инструкция очень простая: нанести средство на корни и распределить по волосам руками, предварительно надев перчатки (думаю справлюсь сама или попрошу мужа). Подождать 15-20 минут и смыть без шампуня. Обещания — улучшение оттенка, блеск и стойкость нового цвета до двух недель. Конечно, краситься все равно придется, но Expert Mousse кажется мне хорошим вариантом, чтобы поддерживать цвет между окрашиваниями или быстро реабилитировать его перед важными событиям. О результатах отчитаюсь!

Еще в планах — маникюр (делаю в The Kitchen, пока единственном в Минске месте, где в меню услуг есть пилочная техника) и тридинг бровей (после первого удачного опыта, исправно хожу к девочкам в Brezhnev Brow Bar)».

Я — поклонница бренда Sebastian (почему — рассказываю здесь). Но домашним уходам марки всегда предпочитаю салонные процедуры. После затяжной зимы и большого количества стайлинга, который так полюбила в апреле, волосам нужна «программа спасения», которую я нашла (и уже успела сделать!) в салоне красоты «Аида» — уход для волос «Горячее лечение».

Процедура понравится не только влюбленным в бренд, но и тем, кто хочет увидеть wow-эффект сразу после. Но самое ценное — увлажненность волос. Пересушенные кончики становятся «живыми», а эффект сохраняется на несколько недель (даже если в ежедневном уходе вы пользуетесь средствами другого бренда). На всю длину волос мне нанесли глубоко увлажняющую маску Professional Foundation Hydre Deep Treatmen от Sebastian. Затем пряди завернули в фольгу и посадили меня под климазон — специальный аппарат, который нагревает пряди, создавая «парниковый эффект». Кутикула волос раскрылась, а питательные компоненты средства проникли в самые глубокие чешуйки. Мои волосы полностью восстановились после одной процедуры: стали плотными, гладкими и блестящими. Цена за процедуру: 2 200 руб. ; адрес: Гусятников пер., 4, стр. 4 А еще буду продолжать сражаться с темными кругами под глазами. Сейчас использую регенерирующий крем для кожи век Royal Honey Essential Eye Cream от Skinfood. На интуитивном уровне доверяю всем средствам, в которых есть мед — ценный натуральный компонент, который хорошо увлажняет и восстанавливает нежную кожу вокруг глаз. Но в этом креме содержится и экстракт маточного молочка, который тонизирует кожу, «подталкивая» ее самостоятельно справляться с появлением морщин, отечности и темных кругов. Этот естественный стимулятор помогает бороться и с первыми признаками мимических морщин, которые у меня уже начали проявляться — я слишком много улыбаюсь. Наношу крем на веки и под глаза утром и вечером, распределяя его похлопывающими движениями. Кстати, средство отлично работает в качестве праймера для век — бьютихак для девушек, которые не любят перегружать лицо большим количеством средств.

Скажу сразу: май — мой самый любимый месяц в году, и не потому что я родилась первого числа (хорошо, что не назвали Даздрапермой), а из-за идеальной погоды. Перейти на более легкие флюидные средства уже хочется, но жара не «растапливает» их на лице в течение дня. Уже жду самую страшную первую грозу и ливень, который превратит меня в Шакиру . Конец апреля для меня состоит из сплошных походов по салонам красоты — день рождения, как и Новый год, надо встречать во всеоружии. Эпиляцию, маникюр и педикюр уже можно вычеркивать, осталось пройти детокс-программу для кожи под названием «Морской эликсир», которую я впервые попробовала зимой в центре косметологии «Посольство красоты». Эффект Золушки еще никому не мешал, согласитесь?

Как самый настоящий перфекционист, уже продумываю макияж на день рождения: сделать ставку планирую на сияние. В качестве тона нанесу увлажняющий флюид Sketches on Water — он оставляет на лице тонкую незаметную вуаль и сливается с тоном кожи. «Яблочки» щек украсит любимый тинт от Becca (чтобы быть румяной весь день и всю ночь), а поверх теней нанесу покрытие с глиттером Diamond Dew от Lime Crime. Буду сияющей dancing queen, проще говоря.

Главное, после всех этих празднований найти в себе силы смыть макияж (последний раз так «грешила» лет в 16) — в этом мне поможет двухфазное средство для снятия макияжа от SWISS Image с талой водой альпийских ледников. С ним не нужно растирать глаза до красноты — даже водостойкая тушь растворяется за секунды. И правильно — во время праздников каждая минута на счету!

4 полноценных выходных дня! Буду действовать по принципу — все или ничего! Я наконец схожу на 4 сеанса спортивного массажа — нужно готовиться к марафону «Бегущие сердца», который пройдёт 27 мая. Мастера по массажу я выбираю долго, занудно и трепетно. Моя мама работает в медицинском учреждении, и я с детства слышу, что свою красоту доверять нужно людям с медицинским образованием. Поэтому найдя своего массажиста 8 лет назад, не изменяю. Кстати, для тех, кто постоянно тренируется, массаж — это не роскошь, а самая настоящая необходимость.

Второе важное дело — смена цвета волос. Я долго жила по принципу «волосы не зубы — отрастут», поэтому могла смело поволить себе два раза в год осветлить концы и вернуться в темный. Визит к мастеру уже запланирован, заготовки из Pinterest сохранены, увлажняющая маска, которая спасает меня после всех экспериментов, — Lebel IAU Cell Care Cell Care 5M (кстати, один из шагов «Абсолютного счастья для волос»), — ждет своего часа. Расход очень экономный, а эффект просто вау!

На выходных будет время попробовать новую маску для лица, которую отчаянно хвалил косметолог, — Bioclean Mask G3 от Methode Cholley. Средство обещает удалить ороговевшие частицы и поглотить избытки кератина, нормализовать выработку себума, сузить поры, защитить от бактерий и восстановить гидролипидный баланс. Заявлений много, буду пробовать на себе и делиться результатами!

«В мае продолжу проходить курс лазерной эпиляции на аппарате Soprano Ice. Процедура станет пятой. Всего нужно около восьми, но результатом довольна уже сейчас — волосы почти не растут, а если и растут, то очень тонкие и слабые. Долго не решалась сдаться на милость современной аппаратной косметологии, отдавая предпочтение «бабушкиному» шугарингу. Но бьюти-экспериментатор во мне победил! К выбору аппарата подошла скрупулезно — от него зависит, насколько это больно, эффективно и безопасно (могут остаться ожоги). Остановилась на Soprano Ice — это диодный лазер, позволяющий проводить процедуру на загорелой коже (у меня темный фототип, поэтому другие варианты даже не рассматривала). Эпиляция действительно относительно безболезненная — не идет ни в какие сравнения с шугарингом, быстрая — обработка всех зон заняла около 25 минут, эффективная.

А еще на майские планирую отказаться от тональной основы — повод попробовать увлажняющий крем с эффектом сияния Strobe Cream от MAC. Видела его в косметичках многих визажистов и блогеров — эффект вдохновляет! После нанесения, кожа выглядит более здоровой, ровной и ухоженной — словно светится изнутри. Хочу так же, а поэтому включила Strobe Cream в свой бьюти-план».