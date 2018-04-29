Что делать, если у тебя тонкие волосы: разбираем на примере звезд

К истончению и ломкости волос приводит множество факторов: от нарушения обменных процессов в организме до химических воздействий средств по окрашиванию при неправильном использовании. Помимо внутренних факторов и неправильного ухода свою лепту вносит и генетика. Если волосы тонкие от рождения, то, что бы ты ни делала, толще они не станут. Однако есть и свои плюсы: тонкие здоровые волосы от природы более шелковистые и при правильном уходе управиться с ними гораздо проще, чем с непослушной жесткой шевелюрой.

Все о домашнем уходе

Для ухода за тонкими волосами подходят щадящие средства с увлажняющими и питательными компонентами. Во время мытья головырекомендуется делать легкий массаж, он улучшит кровообращение и обеспечит приток кислорода к волосяной луковице.

В магазинах ищи шампуни, кондиционеры и маски с кератином, ибо он прекрасно восстанавливает структуру волос и дарит им блеск и гладкость. Народные рецепты красоты тоже не стоит списывать со счетов. Превосходно работают маски на основе кисломолочных продуктов, меда, ржаного хлеба, отвара целебных трав и питательных масел: оливкового, миндального, репейного, облепихового, жожоба. Однако с натуральными маслами стоит быть осторожнее, так как они могут утяжелить волосы, и тогда эффекта склеивания не избежать.

Ежедневное очищение и правильное расчесывание — ключевой момент в уходе за тонкими волосам. Очень важно правильно подобрать шампунь, который будет соответствовать твоему типу волос. Идеально подойдут так называемые «объемные» средства, в их составе содержатся экстракты трав, алоэ, водорослей, кератин или протеины — все эти компоненты направлены на укрепление и питание, которое тебе просто необходимо.

Особенности стайлинга и укладки

Тонкие волосы нуждаются в объеме, поэтому укладывать их стоит с помощью крупных брашингов и бигудей. Для фиксации используй легкие спреи, которые придают дополнительный объем и не утяжеляют прическу.

Сушить волосы лучше, опустив голову вниз, это приподнимет их у корней и придаст им пышность. Сухой шампунь — главный мастхэв для девушек с тонкими волосами. Его можно применять даже на чистые локоны для придания объема, только используй этот трюк без фанатизма, пожалуйста.

Есть еще одно «секретное» профессиональное средство — моделирующая пудра. Этот чудо-порошок можно либо наносить сразу на волосы, либо предварительно растереть в ладонях и уже после распределить по волосам, уделяя особое внимание прикорневой зоне. В отличие от сухих шампуней, порошок более концентрированный, за счет этого и создается максимальный эффект объема.

Салонные процедуры, стрижка и окрашивание

Важно понимать, что при таком типе волос не рекомендуетсяделать кератиновое выпрямление, лечение с ультрапитательными компонентами, разглаживающие сыворотки. Такие процедуры утяжелят волосы и вызовут у окружающих стойкое ощущение, что тебе пора заглянуть к трихологу.

Настоящее спасение для тонких и прямых волос — карвинг. Главный его плюс — сохранение объема и укладки на долгое время без лишних усилий. Предупреждаем сразу: такая процедура не подходит осветленным волосам.

Если ты обладательница тонки локонов, не время отчаиваться. Для придания объема и легкости в укладке рекомендуются градуированные и каскадные формы, но без филировки кончиков. Выигрышно будут смотреться прически пикси, боб и каре в разных вариациях: с ровным срезом или с челкой, которая визуально добавит прическе недостающий объем.

Окрашивать тонкие волосы рекомендуется щадящими красками, в составе которых нет аммиака. Воздействие безаммиачных красителей очень мягкое, они не проникают в структуру волоса, но при этом локоны становятся более блестящими и укрепленными у корней.

Помни о важном

Стрессы и переутомление негативно влияют на состояние организма, в том числе это сказывается и на волосах. Растущая фаза волос во время стресса превращается в фазу покоя, что приводит к их истончению.

И, конечно же, не забывай о витаминных комплексах. Жиры омега-3 питают волосы, цинк улучшает здоровье волосяной фолликулы, витамины группы В играют значительную роль в поддержании здорового состояния, помогают росту и делению клеток, витамин С повышает иммунитет. Железо, цинк, магний, витамин D, витамин Е, витамин А — все они играют большую роль в здоровье нашего организмам. Любые витаминные комплексы обладают полезными свойствами, но и имеют ряд противопоказаний, поэтому очень важно перед приемом тех или иных препаратов проконсультироваться с врачом.

Помимо этого, важно придерживаться правильного и сбалансированного питания, что поможет сохранить и приумножить жизненную силу и блеск волос.

Наша душа спокойна, ведь теперь ты вооружена ценными советами и готова вступить в бой за красивые и здоровые волосы!

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Фото: Instagram Global Look Press