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Ученые создали волосы, которые сами укладываются в прическу
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Ученые создали волосы, которые сами укладываются в прическу 

МедикФорум 28 апреля 2018
Фото: МедикФорум
Американские ученые изобрели устройство, которое позволяет управлять прической со смартфона. МедикФорум выяснил подробности об этом изобретении и принципах его работы. Исследователи из Калифорнии изобрели искусственные волосы. Они могут двигаться. При этом, управление осуществляется с помощью смартфона. Данной разработкой, которая более актуальна для женщин, занимался специалист Эрик Паулос и его студенты. Они решили сделать такие волосы, которые будет намного проще укладывать. Создатели говорят о том, что волосы можно изменить под настроение. Кроме того, планируется, что волосы смогут использовать актеры и представители сценических профессий. Они смогут сделать это частью своего шоу. Волосы получили название Hair IO. Разработка подключена к мобильному приложению. Через него можно заставить волосы шевелиться. Визуально пряди волос выглядят точно как настоящий волосы. Их легко присоединить к своим волосам, а также можно подобрать прядь под цвет своих волос или сделать ее контрастной. Первые тесты показали положительный результат. Исследователь пообещал привнести некоторые изменения в Hair IO, чтобы сделать волосы еще лучше. Когда их можно будет приобрести еще неизвестно, но после того, как создатель доработает волосы, их можно будет купить. Будет ли спрос на это изобретение еще неизвестно, возможно, оно найдет своих покупателей. Ранее парикмахеры рассказали о вредных процедурах для волос.
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