Не надо короче: 5 звезд, которым лучше с длинными волосами

Модель долго не меняла имидж. Но с тех пор как в ее жизни появилось кино, Делевинь пустилась во все тяжкие. Сначала для одного из фильмов побрилась наголо (потом отрастила волосы), следом покрасилась в платиновой блонд. А недавно Кару опять переклинило: она сделала радикально короткую стрижку, покрасилась в оттенок шоколада и отрезала короткую бейби-челку. В результате стала походить то ли на мальчика-подростка, то ли на трансгендера. Новый имидж не порадовал фанатов модели.

Дженнифер мы привыкли видеть с длинными распущенными волосами, с ними она похожа на лесную нимфу. Но пару-тройку лет назад, когда девушка еще снималась в трилогии «Голодные игры», где, к слову, у героини Лоуренс длинная коса, актриса появилась на одном из мероприятий с короткой стрижкой пикси.

Дженнифер прокомментировала изменения так: «Мне надоели длинные волосы, я не умею их укладывать и все время заворачиваю в уродливый пучок. Просто надоело. К тому же волосы начали выпадать, это стало прекрасным поводом отрезать их. Да, мне нравится мой новый образ, а за мою героиню не беспокойтесь — я надеваю парик».

Но энтузиазм Лоуренс не разделили эксперты, они отметили, что стрижка сделала Дженнифер старше лет так на десять.

Актрисе надоело быть отличницей Гермионой — и в 2010 году она сделала стрижку пикси, причем гораздо короче, чем у Лоуренс. Эмма признавалась, что все ее друзья мужского пола были в недоумении и говорили, что она стала похожа на парня.

«Конечно, мужчины любят длинные волосы. Но мне безразлично чужое мнение. Я еще никогда не была так уверена в себе, как с короткой стрижкой», — сказала Уотсон в интервью журналу Hello . Но мнение друзей все же победило — и Эмма снова отрастила длинные волосы.

Актриса никогда не экспериментирует с имиджем ради пустой прихоти. Ради съемок в фильме «Эон Флакс» она покрасила свои белокурые пряди в черный цвет, а участвуя в проекте «Безумный Макс. Дорога ярости», и вовсе побрилась налысо.

Должны отметить, что актрисе была очень к лицу короткая стрижка в стиле пикси (когда волосы немного отросли), да что там, такой милашке шел даже лишний вес, который она набрала ради роли в ленте «Монстр». Но все же Терон лучше быть стройной и с длинными волосами.

От героини фильмов «Дневники принцессы» и «Дьявол носит Prada» никто не ждал радикальных перемен. Ведь примерная Энн никогда особо не экспериментировала с имиджем. Но работа заставила.

Ради съемок в фильме-мюзикле «Отверженные» Хэтэуэй пришлось расстаться с длинными локонами. Чуть позже, когда волосы отросли до длины стрижки пикси, она покрасила их в блонд. Более несуразного образа для актрисы сложно придумать. Оттенок волос превращал ее в бледную моль, а длина волос делала лицо непропорционально вытянутым.

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