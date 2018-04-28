Сильное выпадение волос. Причины

Девушки стремятся выглядеть не просто прекрасно, а восхитительно: много внимание уделяется одежде, макияжу, прическе. В погоне за внешним видом многие забывают, что внешний облик — всего-навсего отражение внутреннего содержания. Мы стараемся придать своим волосам шикарный вид с помощью дорогих средств по уходу или вычурными аксессуарами, но в конце –концов сталкиваемся с их безрезультатностью. МедикФорум решил собрать советы по уходу за волосами, которые выпадают. Эти советы помогут сохранить шевелюру густой и роскошной.

Проблемы с волосами

Тусклость, ломкость, охапки волос на расческе, одежды, да и по всему дому — вот итог многочисленного использования фена, плойки и других электроприборов для укладки волос. Неправильное питание, ношение тесных головных уборов или вообще их отсутствие в студеную пору — основные враги здоровью волос. Самые распространенные жалобы представительниц прекрасного пола именно о выпадении волос. Для понимания причин сильного выпадения волос, необходимо разобраться со структурой волоса. Не усугубляясь в строгие медицинские термины, определим её как две составляющие: ствол (видимая над поверхностью кожи часть волоса) и корень (так называемая внутренняя часть). При воздействии на волосы определенных факторов и возникает сильное выпадение волос. С точки зрения физиологии ствол мертвая часть, так как в ней отсутствует кровяное снабжение, но его очень легко повредить неправильным уходом. Он состоит из чешуек кератина, который лежат ровно и тем самым отражают свет и придают блеск. Ствол вырастает с луковицы (корня), который находиться в глубинных слоях кожи, и получает нужное питание с кровотоком.

Сильное выпадение волос, причины:

— стресс; — неправильное питание; — генетическая предрасположенность; — послеродовое выпадение — хирургическое вмешательство под воздействием наркоза; — недостаток кровоснабжения кожи головы; — химиотерапия; — прием гормональных препаратов; — внутренние заболевания организма; — внешние факторы воздействия укладки, завивки); — инфекционные заболевания кожи головы; — экологические факторы.

Очень сильное выпадение волос. Причины:

— основным элементом сильнейшей потери волос, является гормональное нарушение. — антибиотики и химиотерапия, так же относят к возможным причинам. — присутствие постоянных стрессовых ситуаций, которые перерастают в «хроническую форму». — инфекционные заболевания кожи головы влияют на рост волоса. Волос — это придаток кожи, по состоянию которого можно судить о здоровье человека в целом. Анализирую вышесказанное, приходим к выводу, что волос нельзя назвать неживой частью организма, и он нуждается в уходе, как любой другой орган. Сильное выпадение волос зависит от образа жизни и питания человека.

Что делать, если волосы выпадают?

Первое, что нужно сделать — это установить причину. Лучше всего, если это будет делать специалист, который сможет оценить состояние не только самих волос, но и кожи головы. После этого уже можно искать способ борьбы с причиной. Однако, вне зависимости от причины правильный уход снизит вероятность выпадения волос. Также важную роль играют стрессовые ситуации — чем меньше человек переживает, тем лучше будет состояние его волос. Ранее были названы четыре самых популярных причины выпадения волос.