Наращенынные ногти: быть или не быть?

За последнее время тенденция роста наращивания ногтей и их украшения достигла, пожалуй, своего апогея, и дала мощный толчок для развития промышленности нейл-арта. МедикФорум решил выяснить, насколько сегодня актуально наращивать ногти и создавать на них сложный рисунок.

Популярность наращенных ногтей

Так много женщин и девушек мечтают и хотят иметь длинные и шикарные ноготки, а некоторые дамочки уже воспользовались возможностью и воплотили свою мечту в реальность, благодаря созданию искусственного гелевого маникюра. Конечно, развитие этого направления искусства зависит и от самих мастеров маникюра, от качества их работы и обслуживания. Для этого мастерицы стараются создать благоприятные условия и удобные услуги для своих клиенток, одной из таких приятных услуг является наращивание ногтей. Но, так или иначе, и создатели превосходного маникюра, и их обладательницы с нетерпением ждут новые и интересные поступления товаров для моделирования и декора ногтей, чтобы выделить и подчеркнуть красоту изящных ручек и ноготков. Во всём этом круговороте ожиданий мало кто смотрит назад и мало кто знает истоки наращивания и украшения ногтей. Такое привычное название для нас как лак для ногтей уже не вызывает никакого восторга и особого восхищения. Но кто бы мог подумать, что этот раствор для покраски ногтей был изобретен и применялся ещё за 3 тысячи лет до нашей эры. А создан был лак в Китае и состоял он из пчелиного воска, яичного белка, желатина и специальной арабской резины. Пользоваться таким средством тогда имели право лишь императорские семьи Китая и фараоны древнего Египта , и они же использовали лак для ногтей с золотом и серебром. А в наши дивные времена, художественная роспись на ногтях, как неотъемлемая часть ухоженной женщины или девушки.

Какие ногти можно сделать?

На данном этапе развития наращивания модных гелевых ногтей, нам предоставляется огромнейший и широчайший выбор при подборе длины, формы и дизайна будущего искусственного ногтя. Длина наращенного маникюра колеблется от коротеньких ногтей до невероятно длинных коготков. Иногда длинные ноготки похожи на когти диких кошек. Разнообразные формы тоже могут повергнуть вас в замешательство. Они бывают квадратными, овальными, миндалевидными, в виде стилета, треугольными и даже в виде мостика. А о дизайне и художественной росписи ногтей можно говорить и писать часами. А своё начало наращивание ногтей берет в 70-80 годах ХХ века. А случилось это в кабинете стоматолога, когда врач случайно поломал ноготь и придумал скрепить место разлома застывающим веществом для создания пломб и зубных протезов. Естественно, после того используемые материалы для наращивания менялись и усовершенствовались и так и дошли до всемирно известного и всюду применяемого геля, застывающего при попадании ультрафиолетовых лучей. Это маленькое путешествие в прошлое, которое стало твёрдым основанием для нашего настоящего и будущего развития искусства перевоплощения маленьких, ломких и скромных ногтей в потрясающие, длинные и расписанные по всем канонам моды ноготки. Ранее эксперты рассказали про наращивание ногтей в домашних условиях.