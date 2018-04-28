Созданы интерактивные волосы, сами укладывающиеся в прическу

Сотрудники Калифорнийского университета совместно со своими студентами придумали и воплотили в жизнь интерактивные волосы HairIO.

Такие волосы, подключаемые к смартфону, способны сами менять прическу хозяина. Они могут внезапно сами укладываться в другую конфигурацию, шевелиться, в том числе в такт музыке, и менять цвет.

Интерактивные волосы запускаются со специально написанного мобильного приложения. По мнению создателей, изобретение пригодится для артистов и ведущих шоу, чтобы шокировать и восхищать публику неожиданно зашевелившимися волосами со сцены.

Когда устройства станут доступны покупателям, не сообщается. Вероятно, разработка так и останется шуткой создателей.