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Созданы интерактивные волосы, сами укладывающиеся в прическу
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Созданы интерактивные волосы, сами укладывающиеся в прическу 

РИА «ФедералПресс» 28 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники Калифорнийского университета совместно со своими студентами придумали и воплотили в жизнь интерактивные волосы HairIO.
Такие волосы, подключаемые к смартфону, способны сами менять прическу хозяина. Они могут внезапно сами укладываться в другую конфигурацию, шевелиться, в том числе в такт музыке, и менять цвет.
Интерактивные волосы запускаются со специально написанного мобильного приложения. По мнению создателей, изобретение пригодится для артистов и ведущих шоу, чтобы шокировать и восхищать публику неожиданно зашевелившимися волосами со сцены.
Когда устройства станут доступны покупателям, не сообщается. Вероятно, разработка так и останется шуткой создателей.
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