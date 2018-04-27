Вот это грива и мини! Волосы Джей Ло в несколько раз длиннее ее платья

В день церемонии Дженнифер выпустила роскошный клип на песню El Anillo, в котором станцевала в откровенных золотых нарядах, явно вдохновляясь «золотыми» выступлениями Бейонсе. К живому выступлению Джей Ло также подготовилась по полной: у себя в Instagram певица показала наращенные до невероятной длины волосы, оказавшиеся намного длиннее микроскопической юбки ее блестящего платья.

Джей Ло не упустила возможности опубликовать у себя на странице секси-бумеранг:

На выступлении роскошные волосы прикрывали легендарные ягодицы Джей Ло — исполняли задачу, с которой не справлялись золотое боди и колготки в сетку.

А какой из образов Дженнифер Лопес на Billboard Latin Music Awards 2018 больше нравится тебе — с красной дорожки или со сцены?

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Фото:Instagram