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Вот это грива и мини! Волосы Джей Ло в несколько раз длиннее ее платья
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Вот это грива и мини! Волосы Джей Ло в несколько раз длиннее ее платья 

WMJ.ru 27 апреля 2018
Фото: WMJ.ru
В день церемонии Дженнифер выпустила роскошный клип на песню El Anillo, в котором станцевала в откровенных золотых нарядах, явно вдохновляясь «золотыми» выступлениями Бейонсе. К живому выступлению Джей Ло также подготовилась по полной: у себя в Instagram певица показала наращенные до невероятной длины волосы, оказавшиеся намного длиннее микроскопической юбки ее блестящего платья.
Джей Ло не упустила возможности опубликовать у себя на странице секси-бумеранг:
На выступлении роскошные волосы прикрывали легендарные ягодицы Джей Ло — исполняли задачу, с которой не справлялись золотое боди и колготки в сетку.
А какой из образов Дженнифер Лопес на Billboard Latin Music Awards 2018 больше нравится тебе — с красной дорожки или со сцены?
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Фото:Instagram
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