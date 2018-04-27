Рейтинг: 30 лучших причесок звезд в апреле

Майские праздники не за горами — а значит, самое время вдохновиться звездными прическами на все случаи жизни. Мы попросили мастеров салонов Go Coppola Nikolskaya и «Британа» прокомментировать самые удачные укладки и рассказать, кому они подойдут.

У актрисы классическое длинное каре, прекрасно подчеркнутое легкими волнами. Такую укладку легко выполнить плойкой широкого диаметра и самостоятельно — попробуйте повторить дома. Максимум шика и лоска добавляет цвет волос Мадлен.

Еще одна модная интерпретация классического «рубленного» каре только с блондом — укладка выглядит подвижно и больше подойдет для вечернего выхода в свет. Буквально два-три взмаха плойкой или утюжком — и все готово. Укладка подойдет девушкам с любой формой лица и длиной чуть ниже подбородка — «полнить» не будет, обещаю.

Эта прическа — настоящий хит: очень глубокий пробор, шатуш и легкие локоны. Выглядит очень шикарно и не «вылизанно» — особенно, в блонде. Поэтому, конечно, актрису такая укладка только украшает.

Очень простая, но при этом эффектная укладка. Волосы модели разделили на глубокий пробор и очевидно вытянули челку утюжком. Пучок на макушке делает укладку менее официальной — получилось очень современно!

Прическа Беллы уже почти год не сдает своих позиций и по-прежнему в тренде. Делается достаточно легко и быстро: соберите в пучок волосы на макушке, а остальные пряди накрутите на широкую плойку. Будет выглядеть максимально выигрышно на девушках с узким лицом, потому что объем сбоку все-таки может немного полнить.

Актриса абсолютно преобразилась с короткой стрижкой, а конкретно на этом фото нельзя не отметить удачную укладку. Это опять глубокий пробор (очевидный тренд) и отсутствие излишней «причесанности». Советую попробовать такую стрижку и укладку девушкам с правильными чертами лица. Но не старайтесь довести ее до идеала, чтобы не выглядеть старомодно, максимум — зачешите пряди назад.

Еще одна интерпретация короткой стрижки, которая подойдет девушкам с выразительными чертами лица — это легкие, не перегруженные стайлинговыми средствами волосы, убранные назад. Повторить такую укладку дома не составит труда, а еще она поможет зрительно вытянуть лицо, если у вас не очень высокий лоб.

Актриса демонстрирует отличный вариант каре, но в отличие от вышеупомянутых укладок, здесь акцент на объемной челке у лица. Поэтому советую ее повторить тем, кто хочет добавить визуальной длины лицу и расширить лоб. А вот девушкам с широким подбородком и «тяжелой» челюстью я не рекомендую такую стрижку — длина заканчивается как раз в этой зоне, а значит, к ней будет повышенное внимание.

Поппи Делевинь

Еще одна вариация укладки, как у Беллы Хадид. Только в этом случае лишнего объема лицу она добавлять не будет — смело пробуйте, даже если переживаете из-за щечек. Плюс ко всему, здесь есть небольшой объем волос надо лбом, что дополнительно поможет визуально сузить лицо. Делается такая укладка очень легко, а выглядит так, будто над ней не один час трудился профессионал.

Если у вас длинная шея и красивая линия подбородка, вам идеально подойдет укладка как у Эмили Блант. Сзади есть небольшое плетение, что сейчас очень актуально, но при этом укладка не выглядит слишком торжественно и не добавляет возраста. Если бы спереди были выпущены пара прядей, то девушкам с более широкой формой лица тоже можно было бы ее повторить. Все еще в поиске вариаций? Ищите их в специальной подборке лучших причесок на весну.

Селена Гомес

Этот вариант подойдет максимально смелым и креативным девушкам, которые не стесняются подчеркнуть шею. Конечно же, эта прическа не смотрелась бы так эффектно без выбритого затылка — если вы готовы на это пойти, то знайте: такая стрижка и прическа очень удлиняют затылок и шею. Поэтому если у вас есть комплексы по этому поводу — дерзайте!

Леа Сейду

У актрисы сейчас такая удачная длина, которая подойдет многим — а укладку такую можно повторить тем, кто хочет скрыть щечки. Помимо всего прочего волосы разделены на глубокий пробор, из-за чего возникает диагональ по лицу, которая тоже помогает скорректировать овал. Выглядит очень круто, особенно, с естественным пшеничным блондом актрисы.

Челка и взбитые собранные волосы Рианны выглядят очень свежо и современно — поэтому такую прическу я бы рекомендовала практически всем. Рваная и удлиненная челка очень хорошо корректирует лоб и сужает верхнюю часть лица, а нарочито небрежно собранные волосы удлиняют овал лица и очень молодят.

То, что Даша выстригла челку, это скорее всего дань моде — или же ей просто наскучили волосы одной длины. Получилось отлично — такая стрижка максимально круто смотрится на девушках с большим лбом, который нуждается в визуальной коррекции.

Ирина Водолазова

Кудряшки Ирины выглядят максимально естественно — так сразу и не скажешь, такие они от природы или это искусная работа стилиста (но модные прямые концы все-таки выдают истину). В любом случае, укладка выглядит очень современно и десяток лет от возраста в паспорте точно сбавляет.

Бейонсе

На Коачелле у Бейонсе был крутой образ — его точно будут обсуждать в течение нескольких лет. А мелкие волны-гофре подойдут всем — главное, знать, куда с такой прической пойти. Для фестивалей и клубных вечеринок подойдет точно.

Зендая

В прическе Зендаи хорошо все: и окрашивание, и текстура, и форма. Выглядит очень сексуально и при этом естественно — отличный пример идеальных, не «кукольных» локонов, которые украсят любую девушку.

Эта модница знает все тренды сезона и прекрасно воплощает их в жизнь. Здесь мы видим самый популярный аксессуар из прошлого — объемная резинка. Мне такая прическа очень нравится, но с ней нужно быть аккуратной — можно переборщить и превратить образ в винтаж с запахом нафталина. Если хотите больше узнать о том, что не надо делать с волосами, читайте специальную подборку самых странных причесок.

Блейк Лайвли

Мы всегда знали, что Блейк — красавица, а теперь узнали, что она еще и рукодельница (эту прическу актриса сделала сама, о чем с гордостью написала в Instagtram). Подтверждением этого стала ее «коса» в викторианском стиле — берем пример и затягиваем узлы как попало.

Шакира

Стиль Шакиры очень преобразился за последние несколько лет — но объемные волны и заметная текстура до сих пор остаются ее визитной карточкой. Даю прическе пять баллов из пяти, она лишь подтверждает известную фразу: «Самое сложное — это быть простым».

Кэти Перри

Я думаю, всем интересно будет узнать, что такие метаморфозы с длиной волос певицы изначально были связаны с кардинальным окрашиванием из насыщенного темного цвета в платиновый блонд. Качество волос сильно пострадало, и Кэти пришлось примерить короткую стрижку. Мне такие перемены очень нравятся — певица стала выглядеть юной и свежей.

Эффект влажных волос в этом сезоне попробовала каждая знаменитость — это действительно очень актуально, а выглядит такая прическа очень сдержанно и лаконично. Рекомендую попробовать всем, но все-таки не офис, а во время выхода в свет.

Образ «ангела» Victoria’s Secret — настоящая классика. Как известно, если не знаете, на чем остановить свой выбор, сделайте упор на классический образ. Голливудские локоны Марты выглядят прекрасно.

Ариана Гранде

Стильный «конский» хвост Арианы Гранде кому-то может показаться скучным, но на самом деле такая прическа сейчас очень актуальна. Платиновый блонд добавляет образу пикантности, но если вы не хотите бросаться из крайности в крайность и кардионально меняться, просто примерьте парик — это мой лайфхак, как всегда быть в тренде, но не портить при этом волосы.

Укладка в стиле baby doll очень украшает актрису, но это скорее молодежный вариант. Ободки сейчас снова в тренде — пересмотрите «Сплетницу» и вдохновитесь образами Блэр Уолдорф.

Этот вариант поскромнее, чем у Хлои — поэтому подойдет всем и для любых случаев. А если вы не любите слишком аккуратные укладки, выпустите пару небрежных прядей у лица и сбрызните их текстурирующим спреем.

Наталья Чистякова-Ионова

Вот пример идеального блонда — аристократичного и правильного. Не гонитесь за очень светлыми и холодными оттенками — чаще всего они не украшают, а только подчеркивают усталость и напоминают седину. Подбирайте оттенки, отталкиваясь от своей внешности и тона кожи.

Необычные прическа и окрашивание Наташи — очередное подтверждение, что великим моделям идет все. Для фотосъемки — отличный вариант (вам в помощь, опять-таки, парик), но для повседневной жизни прическа не подойдет.

У Виктории от природы вьющиеся волосы — такая текстура от природы всегда сухая, поэтому ухаживать за волосами нужно тщательно и постоянно. Судя по аккуратным локонам Виктории, уходу она уделяет много внимания — волосы сияют. Не забывайте пользоваться питательными средствами — тогда сможете позволить себе не укладывать волосы и все равно выглядеть как it-girl.

Укладка в стиле red carpet — мой личный фаворит. Косой пробор и голливудские локоны — одна из тех укладок, которая подойдет всем. Берите на вооружение и помните, что такая прическа подходит женщинам любого возраста, с любыми цветом волос и длиной.