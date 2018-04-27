Как появилось мнение, что блондинки глупые

Казалось, что ставшая классикой история самой знаменитой «блондинки в законе» Элен Вуд давно поставила точку в споре об умственных способностях светловолосых людей. Но анекдоты о глупых блондинках продолжают засорять медиапространство и усложнять девушкам жизнь. Наверное, отказаться от стереотипа, складывавшегося на протяжении многих веков, не так-то просто?.. Как бы не так. Миф о слабых умственных способностях блондинок намного моложе, чем нам кажется.

И небо голубее, и трава зеленее, и блондинки — умнее. Как же было раньше?

На протяжении всей своей истории европейская цивилизация восхваляла людей со светлыми волосами. Их обладателей считали сильными и мудрыми и приписывали им лидерские качества. Даже в первобытном обществе блондинок считали красивее брюнеток и шатенок, и указывает на это сам факт их существования в наше время. Светлые волосы (и зачастую идущие «в комплекте» голубые глаза) являются рецессивными признаками и легко перекрываются любым другим более тёмным и «сильным» цветом. Если бы наши предки относились к блондинкам предвзято и считали их глупее остальных, за сотни тысяч лет эволюция просто вытеснила бы их из круговорота генов. Блондинов всегда было меньше, но их привилегированное положение давало им возможность быть более осмотрительными и придирчивыми в выборе партнёра, ведь недостатка в предложениях у них никогда не было.

В Древней Греции Риме к блондинкам тоже относились с уважением и почётом и считали их эталоном красоты. Достаточно вспомнить хотя бы светлые кудри богини Афродиты. Существуют свидетельства того, что женщины той эпохи специально подолгу находились на солнце, подставляя лучам смазанные уксусом, углём или козьим жиром волосы, чтобы те стали светлее. Отсюда, кстати, и берёт начало миф о глупых блондинках, но для начала — только о крашеных. Женщин, пытающихся осветлить волосы, осуждает, например, поэт Проперций в своих Эллегиях, считая их желание бесполезным и поверхностным.

Что же изменилось?

Сам миф о «тупых блондинках» появился относительно недавно — примерно в начале 19го века. В 1868 году британские танцовщицы бурлеска (позже ставшие известными как British Blondie) показали на сцене Нью Йорка вариацию мифа о греческом боге Иксионе. Моралистов возмутило то, как 4 талантливых девушки-блондинки растрачивали свои способности, скача по сцене в одних колготках и демонстрируя зрителям только свои прекрасные тела. Но постановка стала настоящей сенсацией и быстро приобрела популярность, заработав себе армию не только поклонников, но и подражателей.

Джоанна Питман утверждает, что миф о глупых блондинках возник ещё раньше, благодаря Розали Дюте — французской куртизанке, высмеянной за свою простоту в пьесе «Les Curiosités de la foire» 1775го года. Но та постановка не имела большого успеха, а сама Дюте упоминается в работах многих авторов-современников, так что в этом случае мы можем говорить только о прообразе мерзких шуток.

Как бы то ни было, следующий и самый серьезный удар по образу блондинки в культуре нанесла книга Аниты Лус «Джентльмены предпочитают блондинок», позже превратившаяся в бродвейскую постановку и получившая две экранизации, в самой известной из которых роль главной героини досталась Мэрилин Монро (кстати, брюнетке от рождения). Расчетливую блондинку Лорели Ли сложно назвать совсем уж глупой, но её погоня за лёгкой жизнью и умение добиться своего с помощью милой внешности укрепила в головах зрителей связь между светлыми волосами и легкомыслием. С тех пор образ глупой блондинки кочует из фильма в фильм и исчезать пока, к сожалению, не собирается.

Как же на самом деле?

Многочисленные исследования показали, что нет никакой связи между цветом волос и когнитивными способностями человека. Осветлители и краска тоже не оказывают на нас никакого воздействия. А вот восприятие человека окружающими от цвета его волос всё-таки зависит. В 1999 году университет Ковентри показывал мужчинам и женщинам фотографии 4х человек с разным цветом волос (платиновый блонд, естественный блонд, каштановый и рыжий соответственно). И мужчины, и женщины (но в основном мужчины) оценивали женщину с платиновыми волосами глупее остальных, а обладательницу естественного оттенка описывали словом «популярная». Загвоздка была в том, что на фотографии, показываемой испытуемым, изменялись только парики. Сама же модель оставалась прежней.

Учёные установили также и связь поведения человека со стереотипами, которое навешивает на него общество. Оказалось, что миф о глупости блондинок в первую очередь поражает их самих. Немецкие исследования 2004го года показали, что блондинки, которым перед выполнением задания читали сборник соответствующих шуток, справлялись с тестом медленнее тех, кому такой сборник не вручали. Во всём виноваты самооценка и уверенность в себе. Люди, огражденные от осуждения их цвета волос, оставались уверенными в своих способностях и проблем с решением не испытывали. А те участницы, которым перед выполнением задания «напомнили», что они блондинки, и потому должны быть глупыми, тратили больше времени, сомневаясь в правильности своего решения, подсознательно стараясь соответствовать тому образу, который им транслировали анекдоты.

Впрочем, с негативной оценкой личности сталкиваются не только обладательницы светлых волос. Помните же, что брюнетки стервозны, а у рыжих «нет души»? Обладательниц более экзотичных цветов волос (голубых, например) и вовсе обвиняют в испорченности вперемешку с инфантильностью и эгоизмом. Как и миф о глупости блондинок, эти слова не имеют никакого подтверждения, но сильно портят жизнь каждой девушке, у которой… секундочку, есть волосы? Так если общество в любом случае найдёт, к чему придраться, стоит ли терпеть эти глупые шутки и позволять им разрушать нашу уверенность в своих силах?

Сообщение Как появилось мнение, что блондинки глупые появились сначала на Умная.