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29 апреля-9 мая: прогноз красоты и покупок на майские праздники
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29 апреля-9 мая: прогноз красоты и покупок на майские праздники 

WomanHit.ru 27 апреля 2018
Фото: WomanHit.ru
Данный период начинается с Полнолуния, а это означает, что Луна на праздниках будет убывающей. В этот период особо полезны все очищающие процедуры, депиляции и стрижки, нацеленные на длительное сохранение ее формы. Полезно снимать различные наращивания волос, ногтей, ресниц, удалять новообразования и сосуды на теле.
Проведите детокс-терапию, начните полезную диету. В косметологии акцент на омоложение и стройность, а вот увеличение объемов лучше отложить на вторую часть месяца.
Особо чувствительный и заметный этот период будет для Скорпионов, Стрельцов, Козерогов и Водолеев. Проявляйте свою активность и прислушивайтесь к себе.
Подробнее по дням:
29.04 — В этот день проводить сложные процедуры и операции не стоит, займитесь расслаблением и релаксацией. Сознание может быть особо тревожным и беспокойным, попробуйте помедитировать или направьте его на рождение интересных идей и неожиданных выходов из ситуации.
30.04 — Полнолуние. День хорошо подойдет для массажа с глубокой проработкой мышц, антицеллюлитного, дренажного. Полезна будет ароматерапия, принятие расслабляющих ванн с пеной и морской солью. Не принимайте сегодня кардинальных решений по смене имиджа.
01.05 — Прекрасно пройдут очищающие процедуры, мягкие скрабы, маски на лицо, особенно при посещении сауны. Удачными будут депиляция, маникюр и педикюр.
02.05 — Сегодня можно проводить процедуры по омоложению, они приведут к заметному результату. Поход к стоматологу благоприятен на пути к идеальной улыбке.
03.05 — В этот день рекомендован поход к косметологу, особенно хорошо пройдет мезотерапия, удаление сосудов, новообразований, веснушек. Короткие стрижки надолго сохранят свою форму, а окрашивание порадует взгляд окружающих. Будут удачными покупки брендовых вещей и косметики люксовых марок.
04.05 — Отличный день для маникюра, педикюра и ламинирования ресниц. Подравнивание кончиков будет как никогда идеальным и качественным, а кератиновое выпрямление сделает волосы гладкими на долгий срок. Проведите сегодня лечебные процедуры, детокс-терапию. Покупки должны быть с акцентом на качество и долговечность. Стоматология сегодня порадует даже тех, кто боится врачей.
05.05 — Для красоты день не очень гармоничный, лучше займитесь скульптурой тела, растяжкой. Разберите всю косметику и одежду в доме, создайте порядок и уют. Покупки делайте качественные, но проверяйте срок годности товаров. Возникнет желание купить сексуальное белье или посетить магазин для взрослых.
06.05 — Сегодня сложных процедур красоты желательно избежать, они не принесут должного результата и могут усугубить ситуацию. Очистите организм и кожу, затем нанесите питательные крема. Хорошо будет провести массаж для уменьшения объемов, а также антицеллюлитные обертывания. Стрижки — только если короткие, без резкой смены имиджа.
07.05 — Прекрасный день для посещения салонов красоты и проведения спа-процедур. Но для пластических операций день не благоприятен, так что сложные процедуры отложите на некоторое время. Посетите сауну, бассейн. Сегодня хорошо покупать путевки и планировать отдых.
08.05 — Окраска волос в необычный для вас цвет будет особо удачной. Полезен массаж с акцентом на руки и ноги. Маникюр и педикюр порадует качеством и свежим дизайном. Очищающие процедуры и маски принесут заметный эффект по улучшению качества кожи.
09.05 — Отличный день для водных процедур и посещения бань и сауны. Сегодня удачными будут эпиляция и коррекция бровей. А вот с окраской волос повремените, полученный цвет может расстроить. Покупки совершайте по интуиции, хорошо сделать акцент на косметике и книгах.
Хорошего настроения на праздниках и доверяйте своей интуиции!
Астропсихолог Алина Кузьмийчук, https://www.instagram.com/alina.stars
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