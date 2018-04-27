Маникюр насмарку: 5 причин, почему гель-лак не держится на ногтях

С появлением гель-лаков сделать эффектный, а главное, стойкий маникюр стало гораздо проще. Производители этих чудо-продуктов обещают: маникюр с гель-лаком останется в первозданном виде до двух недель. Но каждая из нас хоть раз замечала, что иногда гель-лак начинает откалываться уже через пару дней. Почему так происходит? Давайте разбираться.

Действительно, существует ряд причин и факторов, от которых зависит стойкость покрытия.

Состояние ногтей

Во-первых, у всех девушек разная ногтевая пластина: у кого-то она достаточно прочная, а у кого-то не очень. При слабых ногтях nail-эксперты рекомендуют делать укрепление, для которого лучше всего подойдет каучуковая база. Здесь многое зависит от профессионализма мастера: правильно ли он даст оценку ногтевой пластине и правильно ли подберет материалы.

Технология нанесения

Конечно же, очень важно соблюдать технологию нанесения каждого из продуктов, используемых при покрытии гелем. Допустим, если гель-лак недосушить в лампе, то покрытие держаться не будет. Также важно «запечатывать» кончики ногтевой пластины при нанесении финального слоя топа, это продлевает срок ношения покрытия.

Качество гелей

Важную роль также играют материалы, которыми выполняют покрытие. Не стоит забывать, что дешевые продукты не могут быть качественными в принципе. Такое покрытие небезопасно для вашего здоровья и может вызвать аллергию, да и стойкость оставляет желать лучшего.

Состояние здоровья

Существует еще один немаловажный фактор, на который очень сложно повлиять, — состояние нашего организма. Во время болезни лучше отказаться от какого-либо покрытия. Гормональные препараты, курсы антибиотиков, стрессы и сильные эмоциональные переживания также не лучшим образом сказываются на стойкости покрытия. Отдельно хочется выделить такой фактор, как беременность: здесь покрытие может либо держаться «намертво», либо не держаться вообще. В данной ситуации непредсказуемо все, и, как показывает практика, на разных сроках беременности покрытие тоже держится по‑разному.

«Ручная работа»

У каждого из нас разный ритм жизни, а это также влияет на стойкость гель-лака. Частый контакт с водой при готовке или уборке (ногтевая пластина при этом становится очень мягкой), постоянный контакт с бытовой химией, длительная ежедневная работа с клавиатурой (если вы все время печатаете), постоянные тренировки в спортзале (особенно в группу риска попадают длинные ногти), да и просто неаккуратное обращение с ногтями — все это может спровоцировать отслоение покрытия.