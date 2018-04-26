В чем заключаются достоинства и недостатки стрижки горячими ножницами?

Уже на протяжении длительного времени стрижка горячими ножницами пользуется большой популярностью среди представительниц прекрасного пола и это вполне объяснимо. Ведь благодаря данной косметической процедуре можно полностью избавиться от надоедливых секущихся кончиков, которые не только портят внешний вид всех волос, но и доставляют многочисленные неудобства своей обладательнице. МедикФорум выяснил подробности этой процедуры.

Как выполняется техника стрижки горячими ножницами?

Данная косметическая процедура считается довольно сложной и требует специальной сноровки, именно поэтому она должна проводиться строго в косметическом салоне у опытного мастера. Можно конечно и в домашних условиях выполнить стрижку, но только в таком случае можно не ждать эффективного результата, ведь как уже было сказано ранее, она требует большого опыта и сноровки. В салоне данная процедура выполняется следующим образом. Для начала при помощи компьютерной диагностики определяется индивидуальный тип и структура волоса. Уже после данного исследования, мастер подбирает необходимое косметическое средство по уходу и подбирает метод стрижки. После этого так же подбирается правильная необходимая по типу волос температура лезвий (максимальная отметка температуры достигает аж в 180 градусов). Работа мастера выполняется в течении 2-3 часов. Каждую прядь волос следует скрутить жгутом и только после этого приступать к стрижке секущихся кончиков.

Преимущества и недостатки данной процедуры

Как уже было написано ранее, горячая стрижка пользуется большой популярностью среди женщин, благодаря многочисленным достоинствам к которым можно отнести: •Регулярная стрижка позволяет увеличить густоту всех волос; •При помощи данной косметической процедуры можно раз и навсегда забыть о «торчащих» волосах; •Восстанавливаются даже самые поврежденные волосы (в основном от неправильного окрашивания и термических укладок); •После процедуры можно заметить как волосы стали гладкими, ровными и здоровыми. К недостаткам можно отнести только: •Высокую стоимость, так как она стоит внушительную сумму (в основном за стрижку горячими ножницами потребуется отдать в среднем от 1500 до 2500 рублей); •Время проведения, как уже было написано выше, в среднем по времени на горячую стрижку потребуется потратить 2-3 часа; •Результат не будет заметен после первой процедуры, кардинальный результат будет виден после нескольких посещений салона красоты;

Для кого подходит стрижка горячими ножницами?

По мнению опытных специалистов, к данной косметической процедуре стоит присмотреться девушкам, которые: 1. Слишком часто используют различные плойки и фен; 2. Любят экспериментировать с частым окрашиванием волос; 3. Имеют любые проблемы с волосами; 4. Любят делать сложные прически и завивают волосы. После стрижки горячими ножницами волосы нуждаются в тщательном и грамотном уходе. Очень внимательно следует отнестись к выбору шампуня и других косметических средств по уходу за волосами. Лучше всего использовать натуральные и проверенные средства личной гигиены. Ранее парикмахеры рассказали, как скрыть дефекты лица при помощи макияжа.