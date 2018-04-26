Летучая о семейных ритуалах красоты: «Юра не делает масок и кремы его не волнуют, а мне полезно все»

39-летняя Елена Летучая не так давно впервые посетила Японию . Вместе с ней в Страну восходящего солнца отправился и муж Юрий Анашенков . В ходе пресс-конференции и презентации новейших бьюти-технологий Елена рассказала о семейных ритуалах красоты, заведенных у них с возлюбленным.

«Юра не делает масок и кремы его не волнуют. Зато новые технологии, направленные на внутреннее здоровье, его, как спортсмена, интересует очень. Лично мне было невероятно полезно все!» — заявила Летучая.

Телеведущая также призналась, что они с мужем примерили маски, в которых можно увидеть множество простых японцев во время прогулок: «Есть несколько версий, почему они так делают. Первая — из-за аллергии на японский кедр, вторая — просто боятся заразиться, третья — скрываются от внешнего мира. У Юры аллергия на цветение, а я хожу в маске за компанию, и мне понравилось».

Фото: Instagram