Ещё
Летучая о семейных ритуалах красоты: «Юра не делает масок и кремы его не волнуют, а мне полезно все»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летучая о семейных ритуалах красоты: «Юра не делает масок и кремы его не волнуют, а мне полезно все» 

Passion.ru 26 апреля 2018
Фото: Passion.ru
39-летняя Елена Летучая не так давно впервые посетила Японию. Вместе с ней в Страну восходящего солнца отправился и муж Юрий Анашенков. В ходе пресс-конференции и презентации новейших бьюти-технологий Елена рассказала о семейных ритуалах красоты, заведенных у них с возлюбленным.
«Юра не делает масок и кремы его не волнуют. Зато новые технологии, направленные на внутреннее здоровье, его, как спортсмена, интересует очень. Лично мне было невероятно полезно все!» — заявила Летучая.
Телеведущая также призналась, что они с мужем примерили маски, в которых можно увидеть множество простых японцев во время прогулок: «Есть несколько версий, почему они так делают. Первая — из-за аллергии на японский кедр, вторая — просто боятся заразиться, третья — скрываются от внешнего мира. У Юры аллергия на цветение, а я хожу в маске за компанию, и мне понравилось».
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Дмитрий Шепелев рассказал о неожиданных болезнях сына и показал его новое фото «В моде — естественная красота»: 58-летняя Лариса Вербицкая высказалась о пластике «Необъятная, но уменьшаюсь»: Глафира Тарханова прокомментировала перепады своего веса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без дешевой Турции401
Запад предлагает России отказаться от земли и армии242
Меркель не смогла защитить Германию от США45
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом11
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе84
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
02:01
Меркель не смогла защитить Германию от США
Экономика Европа
02:18
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину
Шоу-бизнес
03:20
Порошенко усложнит жизнь украинцев из-за СНГ
Украина В мире
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
04:01
Меган Маркл выругалась на собственной свадьбе
Шоу-бизнес В мире
01:03
В Казахстане горит торговый центр
Пожары Происшествия
00:43
Макрон захотел «решительно» помочь России
Политика В мире
01:55
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение