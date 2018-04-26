Вы никогда не отрастите волосы, если…..

Косметический трихолог Алена Панова (@alena_panowa), трихолог-консультант Анна Порткова (@annaportkova) и технолог бренда натуральной косметики Вита Лясота (@natureal.ua) рассказали, почему нельзя сушить слишком мокрые волосы, злоупотреблять стайлинговыми средствами и игнорировать кондиционеры.

Злоупотребляете стайлинговыми средствами

Лаки, пенки, гели и муссы дают возможность сделать прическу и надолго сохранить ее форму. Некоторые используют их ежедневно. Если вы хотите отрастить волосы, воздержитесь от слишком частого применения стайлингов — они не так «безобидны», как кажутся.

Практически все укладочные средства содержат спирт, фреон, фталаты, диэтиленгликоль и другие вредные вещества, которые сушат волосы и кожу головы. Итог: они становятся ломкими, концы начинают сечься, появляется зуд, шелушение, ощущение стянутости.

Ни один дополнительный ухаживающий компонент в составе не исправит ситуацию. Помните об этом!

Неправильно выбираете температурный режим фена

Многие не представляют своей жизни без фена. При правильном использовании он не представляет для здоровья волос никакого вреда. Главное, соблюсти правила использования. Ломкие волосы сушите только холодным воздухом, окрашенные и тусклые — теплым (он не должен жечь!).

Перед укладкой обязательно пользуйтесь термозащитой, даже если температурный режим стоит на минимуме. Выбирайте средство не на масляной основе. Почему? Масло быстро нагревается и долго остывает. После использования фена оно остается теплым под чешуйками еще несколько минут, разрушая, а не защищая волосы.

Важные нюансы! Если при сушке используете мусс для создания объема, наносите его только на корни, чтобы не пересушить концы.

Пользуетесь маслами, содержащими mineral oil в составе

Многие девушки наносят масло на концы и оставляют на ночь. Это хороший способ избежать ломкости, но только в том случае, если в составе средства нет mineral oil. В противном случае оно пересушит пряди.

Я — фанат арганового масла. Оно идеально для питания сухих, ломких, секущихся концов. Облепиховое хорошо подходит для поддержания цвета, масло жожоба рекомендую для обесцвеченных волос.

Пользуетесь только шампунем, игнорируя кондиционеры и маски

То, что бальзамы утяжеляют волосы, — миф, не имеющий к реальности никакого отношения. У всех шампуней без исключения щелочный pH. Благодаря этому они обладают хорошей очищающей способностью — «приподнимают» чешуйки, удаляя все виды загрязнений. Чтобы их «закрыть», нужен кислотный pH, которым обладают бальзамы. Игнорируя этап кондиционирования, вы обрекаете свои волосы на ломкость.

Хочу обратить внимание: бальзамы не предназначены для нанесения на кожу головы — используйте только по длине. В противном случае закупорите фолликулы, что может спровоцировать себорею.

Покупаете шампуни для роста и восстановления волос

Шампуни нужно подбирать по типу кожи головы. И их основная функция — очищение. На рост или восстановление волос они повлиять никак не могут. Если производитель обещает обратное — это маркетинг, не более. Даже если подумать логически, подобное не возможно. Шампунь находится на коже головы не более минуты. Какова вероятность, что полезные вещества успеют за это время миновать эпидермальный барьер? Шампунь оказывает только поверхностное воздействие. Стимулировать рост можно с помощью масок и сывороток.

Пытаетесь восстановить волосы с помощью хны В хне много дубильных веществ, уплотняющих белок на поверхности волоса и создающих непроницаемую пленку. В ее составе — хеннотаиновая кислота, негативно влияющая на кутикулу.

Знайте, хну очень тяжело закрасить, а если вы вдруг захотите сделать после нее смывку, готовьтесь к тому, что волосы приобретут красноватый или зеленоватый оттенок. Хна ничего не лечит и не восстанавливает!

Не используете шампуни для глубокой очистки (ШГО)

Шампунь глубокой очистки — обязательный этап ухода. У волос есть свойство накапливать пыль, остатки стайлингов, соли тяжелых металлов. Средства для ежедневного использования не могут удалить эти загрязнения на 100%. Постепенно их становится все больше — волосы теряют блеск, начинают обламываться и выпадать.

«Большую стирку» с помощью шампуня глубокой очистки нужно практиковать раз в 4-8 недель, нанося состав по всей длине волос.

После этого необходимо тщательно промыть пряди не менее трех раз.

Еще один плюс использования ШГО: удалив все лишнее, питательные вещества из масок и бальзамов будут проникать гораздо лучше.

Неправильное моете голову

Казалось бы, что тут сложного: намылил-смыл. На самом деле, у процедуры есть масса нюансов.

Никогда не мойте волосы вниз головой — способствует слишком сильному открытию чешуек, делая пряди уязвимыми.

Не используйте шампунь по всей длине. Волосы жирнятся только у корней. Пены, стекающей во время ополаскивания, вполне достаточно, чтобы очистить длину.

Никогда не трите пряди полотенцем и не закручивайте их в него. Таким образом вы растягиваете волос, нарушая структуру и провоцируя ломкость. Кроме того, под тяжелым полотенцем есть большой риск, что луковицы не выдержат нагрузки.

Пользуетесь «бабушкиными» рецептами для восстановления волос

Не нужно смешивать кефир с яйцами и держать это на волосах в надежде предотвратить сухость.

Полезные вещества и витамины, способствующие улучшению роста и внешнего вида волос, в продуктах питания действительно есть. Но их молекулы настолько велики, что не могут пройти через эпидермальный барьер или заполнить пустое пространство между чешуйками.

Чтобы разбить их до нужного размера, нужны специальные блендеры — обычные оставьте для приготовления смузи. Кроме того, важно уметь правильно сочетать между собой компоненты, чтобы они не подавляли действие друг друга.

Используете косметику с сульфатами

SLS не проникают в глубокие слои кожи, как думают некоторые, — у них слишком крупная молекула. И по большей части, для организма человека не представляют серьезной опасности. Но! На поверхности кожи живут миллиарды бактерий. «Хорошие» создают барьер, выполняющий защитную функцию. А SLS «смывают» этот барьер, делая нас уязвимыми для «плохих парней». И, поверьте, такой вариант развития событий ни чуть не лучше, чем скопление вредных веществ на поверхности кожи головы.

Сушите слишком мокрые волосы

Никогда не сушите волосы, едва переступив порог душевой кабины. Промокните их полотенцем и дайте им немного подсохнуть естественным путем (минимум 5 минут). Именно промокните, а не вытирайте — влажные волосы легко повредить при механическом воздействии.

В процессе сушки важно выбрать правильный температурный режим и направление воздуха: потоки нужно направлять под углом по направлению расположения кутикулы.

Ходите в парную без головного убора

Отправляясь за «легким паром», не забудьте специальную шапочку из войлока или шерсти — поможет защитить кожу головы от ожога, а волосы от агрессивного термического воздействия (водородные связи начинают разрушаться при 45 градусах!). Полотенце для этих целей не подходит — хлопок легко пропускает воздух. Шапочки из синтетических тканей тоже не лучший вариант. Войлок — хороший термоизолятор. Отдавайте предпочтение некрашеным моделям естественного серого цвета.

Моете волосы слишком горячей водой

Горячая вода отлично смывает грязь, избытки себума и другие загрязнения с кожи головы. Не практикуйте «повышать градус». Мыть волосы нужно водой комнатной температуры (даже если вы сильно замерзли). Горячая провоцирует гиперсекрецию сальных желез. Волосы быстрее пачкаются у корней, становятся тусклыми и безжизненными.

Не включаете в рацион полезные жиры

Красота волос зависит от внешних и внутренних факторов. Тусклость и ломкость могут быть связаны с отсутствием полезных жиров в рационе. Зимой волосы особенно нуждаются в Омега-3. Включите в меню больше морской рыбы, авокадо, льняные семена, нерафинированные растительные масла, орехи.

Злоупотребляете салонными процедурами для восстановления волос

Известное выпрямление, например, — вредная процедура, как для клиента, так и для мастера. Составы для кератинового, бразильского и других видов выпрямлений основаны на формальдегиде — бесцветном, токсичном газе, под действием которого происходит изменение структуры волоса.

От многих мастеров можно услышать, что действие вредных химических веществ компенсируется кератином и прочими ухаживающими компонентами. Это не так. Все виды выпрямлений дают лишь визуальный эффект и портят волосы. Когда состав вымывается, волосы начинают пушиться и ломаться сильнее, чем до процедуры.

Делаете стрижку горячими ножницами

Стрижку горячими ножницами рекомендуют в салонах как процедуру, призванную спасти волосы от расслоения кончиков. Ее делают с помощью инструмента, лезвия которого разогревается до 160 градусов. При этом концы волос как бы запаиваются, что способствует удерживанию влаги.

Только для меня до сих пор остается загадкой, почему при любом термическом воздействии (фен, утюжок, плойка) структура волоса нарушается, а при использовании горячих ножниц — якобы нет.

Возлагаете надежды на инфракрасный утюжок

Инфракрасный утюжок — приспособление, похожее на щипцы для выпрямления волос. В салонах его используют следующим образом: на локоны наносится маска, после чего по каждой пряди мастер проходится этим устройством. Считается, что одна пластина щипцов с ультразвуковым излучением разбивает молекулы уходового состава до размера, позволяющего им проникнуть в структуру волоса и кожу головы.

Вторая пластина с инфракрасным излучением запечатывает волос, сохраняя влагу и полезные вещества. Производители устройства говорят, что эффект от любой маски в сочетании с инфракрасным утюжком будет потрясающим!

Спорный момент.

Инфракрасное излучение — теплое, а утюжки в салонах — холодные, и это уже вызывает сомнения. Более того, для расщепления молекулы необходима такая длина ультразвуковой волны, которую невозможно не почувствовать.

Но во время процедуры вы ничего не ощутите — напрашивается вывод: инфракрасные утюжки бесполезны.