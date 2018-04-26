Как избавиться от мешков под глазами

Ничто так сильно не огорчает по утрам, как мешки под глазами. Припухшие веки сводят на нет все старания по уходу за собой, и делают лицо усталым. С возрастом эта проблема становится особенно актуальной.

О причинах появления припухлостей вокруг глаз и способах их устранения Dni.Ru рассказала врач-косметолог Елена Ковтунова.

По мнению специалиста, кожа вокруг глаз очень тонкая, с обилием подкожно-жировой клетчатки. Поэтому она накапливает больше жидкости, чем любой другой участок кожных покровов. Именно по этой причине вода, в большей степени, оказывается в веках. Так образуются отеки, которые мы называем мешками.

В первую очередь, проблема кроется в рационе и режиме питания. Плотный ужин на ночь перед сном с большим количеством острого, соленого, жирного, алкоголя или жидкости непременно утром отразится на лице — вы проснетесь с отекшими, тяжелыми веками. Если ночные излишества были неизбежны, есть несколько способов быстро устранить их последствия после пробуждения.

Необходимо вывести избыток жидкости из организма. Мочегонными свойствами обладает кофеин, поэтому чашка кофе или зеленого чая натощак окажет хороший диуретический эффект и поможет быстро убрать лишнюю жидкость. Однако кофе нужно запить водой, так как в нем содержится теобрамин, понижающий давление, что приводит к сонливости и вялости. Стакан чистой воды нейтрализует его действие.

Следующий шаг — компресс из отвара ромашки, шалфея или обычной заварки зеленого чая. Намоченные охлажденным отваром ватные диски нужно наложить под глаза и подержать 15-20 минут. Это значительно уменьшит или вовсе устранит отеки.

Закрепить результат помогут специальные кремы с дренажным эффектом или патчи для нижних век. В составе средств от отёчности должны обязательно присутствовать такие ингредиенты, как масло чайного дерева, гепарин, эластин, токоферол (витамин E), ментол, коллаген или гиалуроновая кислота. Именно эти вещества поддерживают упругость кожи и устраняют скопление жидкости.

Еще одна частая причина — нарушение режима сна или неудобная постель. Хроническое недосыпание подвергает организм постоянному стрессу, что обязательно скажется на внешности. Особенно, если спать в неудобной позе или на неподходящей подушке. Чтобы восстановиться после этого, есть несколько небольших хитростей.

Разгладить кожу и устранить отеки под глазами можно, умывшись кубиком льда из отвара трав ромашки, шалфея и зеленого чая, ненадолго приложив его к зоне под нижними веками.

После умывания к коже под глазами можно приложить ломтики огурца или тертый сырой картофель на 15-20 минут. Усилить эффект от компресса поможет мазь для ног с рассасывающим действием, содержащая ментол. Ее применяют при застое крови и жидкости в кровеносных сосудах. Ментол охладит кожу и способствует оттоку лишней жидкости из капилляров. После нанесения мази нужно помассировать область вокруг глаз в течение 5 минут. Правда, с такими средствами нужно быть осторожнее, т.к. при попадании на слизистую они могут вызвать раздражение и покраснение.

К выбору подушки стоит подойти ответственно. Она должна быть практически плоская, либо в виде валика под шею. Идеальным вариантом станет подушка с эффектом памяти формы, которая принимает и сохраняет очертания тела, подстраиваясь под его положение в течение всего сна. Этот атрибут для длительного отдыха поможет избежать заломов на лице и мешков под глазами.

Постараться засыпать, желательно, у себя дома не позднее двадцати двух часов, т.к. организм полноценно отдыхает, когда сон наступает до одиннадцати вечера. Ложась сильно за полночь, невозможно полностью восстановить силы и нормально выспаться, даже если проснуться после обеда. При таком режиме лицо будет изможденным и несвежим, а под глазами появятся синяки и припухлости.

Использование некачественной или неподходящей косметики также провоцирует появление «мешков». В составе средств по уходу за лицом может оказаться ингредиент, способный вызвать аллергическую реакцию в виде покраснения или отека кожи. Аллергикам необходимо с большой аккуратностью относиться к косметическим продуктам, особенно, к кремам для век. Избежать подобных неприятностей можно, соблюдая несколько правил.

Покупая кремы, внимательно изучать их состав и срок годности. Минимальное содержание консервантов в средстве снизит риск возникновения аллергии. Если баночка с кремом в открытом виде может храниться больше полугода, значит в составе этого косметического продукта много консервантов. Использовать такое средство не стоит.

Снять аллергический отек под глазами поможет антигистаминный препарат и противоаллергическая мазь с противозудным эффектом.

Можно воспользоваться средствами с арникой и гамамелисом, они обладают противоотечными свойствами и тонизируют капиллярные сосуды. Также, эти кремы применяются в период реабилитаций после лазерных технологий, быстро восстанавливая кожу.

Постоянные не проходящие отеки и синяки под глазами, от которых невозможно избавиться никакими средствами, должны насторожить. Это может говорить о скрытых внутренних проблемах со здоровьем. Если обследование покажет, что ему ничего не угрожает, стоит посетить врача-косметолога. Иногда мешки под глазами — это грыжа нижних век, возникающая из-за слабости соединительной ткани. Такая патология может быть, как в зрелом, так и в молодом возрасте. Избавиться от нее можно с помощью трансконъюктивальной пластики нижних век. Швы после такого вмешательства незаметны, а реабилитационный период минимален.