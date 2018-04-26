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Без парабенов: новый бренд для волос в России
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Без парабенов: новый бренд для волос в России 

BeautyHack.ru 26 апреля 2018
Фото: BeautyHack.ru
Рассказываем, почему важно пользоваться средствами для волос без парабенов и какой бренд вам в этом поможет.
Парабены сами по себе не вредны для нашего здоровья. Скорее наоборот, они оказывают антибактериальное действие. Этот ингредиент безопасен, но некоторые парабены («Butyl», «Isobutyl», «Pentil») в составе привычных средств для волос вредят нашему здоровью, влияя на репродуктивную функцию. (Подробнее об этом можно почитать здесь)
Многие из девушек XXI века приняли решение полностью отказаться от синтетических ингредиентов в составе косметических средств. Редактор BeautyHack Дарья Сизова — из их числа. Она познакомилась с новой маркой OGX, основа средств которой — натуральные компоненты. Кроме того, что в составе средств нет парабенов, большинство элементов — безсульфатные. А средства разработаны на основе салонных формул — еще один бонус в «копилку» бренда. Как будто каждое утро доверяешь свои волосы профессиональным мастерам!
«У меня тонкие и ломкие волосы, которые склонны к повреждениям — их состояние на глазах ухудшается даже после легкой укладки плойкой. Поэтому предпочтение в уходе за волосами и кожей головы отдаю восстанавливающим линейкам. Про чудесные свойства арганового масла слышала много раз (как-никак — естественный источник витамина E) и решила попробовать именно эту линейку. Скажу сразу, результат меня удивил — средства не только бережно восстановили волосы, но их внешний вид был выше всяких похвал, хотя я достаточно плотно «сидела» на силиконах в период отчаянного желания отрастить волосы. С длиной, увы, пришло и ухудшение их качества. Я думала, что ничего кроме силиконистых средств не сделает волосы такими же красивыми, гладкими и блестящими, но ошибалась! Новый бренд помог восстановить волосы и привести их в порядок после затяжной зимы».
Восстанавливающий шампунь
У средства приятная кремовая консистенция — шампунь в меру жидкий (не течет с кожи головы в глаза и на подбородок), но и не очень густой. Не ждите пышной пены (в составе нет сульфатов). Но ее отсутствие не влияет на качество очищения — шампунь очень хорошо промывает кожу головы и волосы. Я устроила средству настоящий тест-драйв, вымыв голову после прически, которую щедро фиксировала лаком и несколькими стайлингами. Средство справилось на «пятерку». После мытья волосы были увлажненные (можно обойтись без кондиционера) и расчесывались легко.
Восстанавливающий кондиционер
Средство сделало волосы не только напитанными и гладкими, но и блестящими — ценное свойство, если вы стараетесь использовать меньше стайлинга. Они стали мягкими, но крепкими, и даже более эластичными — сами собой уложились в красивую прическу (а я ведь только высушила голову феном).
Легкое сухое аргановое масло-спрей для восстановления волос
К сухим маслам всегда относилась скептически, а в легкость масел вообще не верила. Оказалось, зря. У этого средств очень удобный распылитель (для меня, как для человека, который вечно в пути это отдельный плюс — ничего не испортит любимую блузку в чемодане). Но распылять средство на волосы прямо из упаковки не рискнула — нанесла на ладони, разогрело масло в руках и распределила по длине волос, уделяя особо внимание кончикам — самым «проблемным зонам». У средства легкий, ненавязчивый запах, который почему-то напоминает о море. По свойствам масло отлично справилось со своей задачей — напитало и увлажнило волосы, сделав их гладкими и блестящими. При регулярном использовании заметила, что они стали более послушными и менее пушистыми — на заметку кудряшкам Сью и девушкам с непослушными локонами!
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