На волне: 4 способа повторить укладку подружки серфера самостоятельно

Beach waves, пляжные локоны или прическа, как у подружки серфера, — одна из самых модных укладок этого лета. Ее обожают такие знаменитости, как Жизель Бундхен , Кирстен Данст, Дженнифер Энистон , Кэндис Свейнпол и многие другие. Мы попросили профессионального стилиста по волосам рассказать нам доступным языком, как сделать такую укладку, если волосы прямые или, наоборот, вьющиеся от природы. Оказалось, все проще простого!

L’Oréal Professionnel

Анна Волегова, ведущий стилист салона красоты «Моне на Большой Грузинской»: «У укладки подружки серфера одни плюсы: модная, ее создание не занимает большого количества времени, а смотрится она всегда эффектно. С такой прической ты можешь пойти на свидание, в офис или на встречу с подружками. Она уместна и для дневного, и для вечернего образа, если обыграть ее подходящим нарядом и аксессуарами».

Если у тебя прямые волосы…

Для создания пляжного эффекта на тяжелых прямых волосах понадобится чуть больше усилий и времени, чем если бы они у тебя вились от природы. Для начала используй шампунь и кондиционер для кудрявых волос. После подсуши их полотенцем и нанеси термозащитное средство по всей длине. Если у тебя пористые волосы, я рекомендую отдать предпочтение маслам, кремам, двухфазным спреям с плотной текстурой для пористых волос. Если тонкие — используй спреи и сыворотки с более легкой консистенцией.

Тебе потребуется плойка или конус — в идеале с керамическим покрытием (это обезопасит волосы от пересушивания). Температура прибора не должна превышать 180 градусов. Раздели волосы на несколько секций по горизонтали. Накручивать начинай с нижней затылочной зоны и двигайся вверх. Прядь должна быть средней толщины (не мельчи!), чтобы все смотрелось естественно, небрежно. Затем дай локонам остыть и разбери их руками. Укладку можно зафиксировать лаком.

Redken

Если ты решила крутить локоны утюжком, то стайлер следует держать перпендикулярно полу. Зажми прядь у корней, отступив несколько сантиметров от кожи головы, и проверни утюжок на 180 градусов по направлению от лица, не выпуская прядь из руки. Протяни его до конца, но кончики оставь прямыми. Когда кудри готовы, распредели по волосам (от корней до кончиков) текстурирующий спрей (держи его на расстоянии 30−40 см). Опусти голову вниз и слегка взбей руками полученные локоны. Важный нюанс: не стоит расчесывать их щеткой! При необходимости просто пригладь волосы руками.

Если у тебя вьющиеся волосы…

Вымой голову привычным для себя шампунем, а потом нанеси маску. Выдержав ее пару минут, хорошенько смой. Промокни волосы полотенцем и нанеси текстурирующий спрей с морской солью (он придаст волосам матовость) или специальный флюид (гель). Начни от кончиков и постепенно двигайся вверх. Корни не трогай. Слегка пожми волосы руками и оставь, чтобы они высохни естественным путем. Затем снова пройдись по ним все тем же средством. Или же, чтобы ускорить процесс, воспользуйся феном. Только не досушивай волосы до конца, это вредно. Чтобы подчеркнуть завиток, используй то же средство, что и в начале.

Есть еще один способ быстро сделать укладку подружки серфера: раздели волосы на вертикальные проборы, скрути их в жгуты от лица и заколи. Затем просуши феном, держа его на большом расстоянии от головы. Распусти волосы, перекинь вперед, опустив голову, и хорошо встряхни локоны. Можно сверху пройтись текстурирующим спреем. Готово!