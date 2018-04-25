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Как правильно принимать ванну: 5 неожиданных фактов
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Как правильно принимать ванну: 5 неожиданных фактов 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Какие есть противопоказания к принятию ванны, как правильно выбрать температуру и почему сначала лучшие принять душ? BeautyHack собрал «досье» на любимую процедуру.
Факт №1: от выбора температуры зависит эффект
Оптимальной считается температура около 37 градусов. Ванна с теплой водой расслабляет, снимает усталость, напряжение и нервную возбудимость. Всего 15 минут в теплой воде для того, чтобы почувствовать себя более отдохнувшей.
Горячей считается ванна, когда температура превышает 40 градусов. Это хороший способ очистить поры, удалить избыток кожного сала и стимулировать обменные процессы (рекомендована еще и как ванна для похудения). Принимать ее можно от 5 до 10 минут. Чтобы избежать нагрузку на сердце, специалисты рекомендуют погружаться в горячую ванну не полностью, а только до линии груди.
Холодная ванна рекомендована для повышения тонуса кожи и стимуляции работы нервной системы.
Факт №2: нельзя принимать ванну больше 20 минут
Не рекомендовано находиться в горячей воде более 20 минут, даже если при этом вы отлично себя чувствуете. Слишком длительные «заплывы» оказывает негативное влияние на системы и органы. Могут наблюдаться: сбой сердечного ритма, снижение кровяного давления, головокружение и другие неприятные симптомы.
Факт №3: нельзя принимать ванну чаще двух раз в неделю
Во-первых, это вредно для сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, организму нужно время на восстановление липидного барьера, выполняющего защитную и увлажняющую функцию.
Во время принятия ванны самомассаж — отличная практика для профилактики целлюлита. Стимулирует кровообращение и обменные процессы, улучшает лимфоток.
Не забывайте про свечи, эфирные масла и соль — усилят расслабляющий эффект.
Факт №4: выходить из ванной нужно правильно
После горячей ванной примите теплый душ, воспользовавшись натуральной мочалкой и гелем для душа. В конце ополоснитесь холодной водой, чтобы закрыть поры. Внимание! Вода не должна быть ледяной — может вызвать спазм сосудов (это не закаливание).
После этого воспользуйтесь мягким полотенцем и наденьте банный халат.
Факт №5: сразу после ванной увлажняющий крем обязателен
Длительное пребывание в воде способствует открытию пор. Кожа достаточно быстро и хорошо очищается. Но вместе с загрязнениями она теряет и жир, отвечающий за увлажнение — есть большая вероятность ее пересушить. Сразу после ванной пользуйтесь увлажняющим кремом, а не легким баттером или молочком.
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