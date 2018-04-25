Моча для умывания: факты о гигиене прошлого, способные поразить

Люди начали следить за чистотой своего тела еще во времена Древней Греции , но настоящее развитие гигиены произошло лишь в XIX веке. До этого времени люди неряшливо относились к чистоте собственного тела, одежды и дома, лишь изредка используя странные для современного человека средства гигиены.

Личная гигиена

Мытье рук хотя бы раз в день стало популярным только в XVIII веке в зажиточніх нидерландских семьях, а до этого о чистоте рук никто не задумывался. Также ради экономии воды люди устраивали семейные банные дни, принимая одну ванну, в которой мылись по очереди. Моча

В давние времена мочу использовали как естественный катионообменник и сорбент, и она отлично отстирывала пятна от одежды. Массовую стирку устраивали несколько раз в год, а в Средние века собственную мочу использовали как косметические средство и умывались ею. Туалетная бумага

Несколько столетий назад люди не нуждались в чем-то, что можно было использовать как туалетную бумагу. Лишь знатные особы могли позволить для этих целей бархатные тряпки, а простое население по возможности использовало листья. Дом В городах и селах практически каждая семья держала хозяйство и часто куры и другая домашняя птица жила прямо в доме, обеспечивая тепло в холодную пору года. Дома были похожи на хлев еще и потому, что на пол часто стелили сено, которое никогда не убирали и не заменяли, а то сено, которое затопталось или испачкалось, присыпали свежим. Клопы

Люди изнывали от большого количества клопов в их постелях из-за чего столетиями население страдало от беспокойных ночей. Чтобы избавиться от этих вредителей нельзя было просто заменить постель, а на обновление всей мебели в доме не хватало средств у большинства граждан Средневековья. Парфюм

В Средневековье европейцы имели очень неприятный запах тела, который пытались маскировать с помощью духов. Парфюм был очень стойкий и качественный, а люди предпочитали цветочные запахи, вместо того, чтобы вымыть свое тело. Жир В прошлом дамы предпочитали укладывать свои прически гусиным жиром, что также придавало волосам здоровый и привлекательный блеск. Однако такое решение создавало неприятности для здоровья, поскольку волосы в жиру становились прекрасной средой для обитания паразитов и размножения микробов. Брови

В моде некоторые время были искусственные брови из мышиных шкурок, для изготовления которых были созданы целые мастерские. Сами брови являлись обычными высушенными и окрашенными в необходимый цвет мышиными шкурками, которые подрезали по форме и приклеивали на место бровей.]]>