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Что-то новенькое: детокс для волоc
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Что-то новенькое: детокс для волоc 

SNCmedia.ru 25 апреля 2018
Фото: SNCmedia.ru
Что такое детокс для волос?
Этэншн: мы говорим о детоксе именно для волос, а не детоксе кожи головы. Существует для вида загрязнений: жирорастворимые и водорастворимые. Водорастворимые мы удаляем с помощью обычного шампуня, но в некоторых случаях требуется более тщательное очищение. Это очищение волос с помощью каолиновой глины и натуральных масел. О том, насколько оно сильнее обычного очищения шампунем, говорит тот факт, что после этой процедуры волосы даже становятся на тон светлее и приобретают блеск. Такой удивительный эффект дают глина в сочетании с маслами.
Как часто нужно делать такой уход для волос?
Такой уход делается только после диагностики волос и кожи головы, и частота ее зависит от их состояния. Но обычно стоит делать детокс не чаще, чем раз в месяц.
В какое время года лучше всего делать детокс для волос?
Главным признаком, что пора проводить детокс — это состояние волос, а не время года. Хотя специалисты рекомендуют делать подобные процедуры после отдыха на море. Кроме того, она подойдет тем, кто часто ходит в бассейн. Хлорка и морская соль требуют тщательного удаления, потому что они разрушают слой кутикулы волоса.
Что должна включать в себя эта процедура?
Это полномасштабный уход для волос. Чаще всего в него входит: маска с очищающей каолиновой глиной, концентрат на основе питательных масел, шампунь (учитывающий состояние и чувствительность кожи головы). После этого следует нанесение увлажняющей маски и массаж кожи головы аппаратом Clarisonic, который воздействует на поры кожи головы. Затем компресс — горячее полотенце, а в конце ритуала обязательно наносится ампула, которая восстанавливает кожу головы.
Что важно: средства, которые используются для такого ухода, могут варьироваться. Например, ритуал «Детокс ханасаки», разработанный японским стилистом Нобуаки Ямадзуми, включает в себя до 45 вариантов и различных сочетаний средств Kerastase.
Что нельзя делать до и после детокса с кожей головы и волосами?
Не стоит мыть голову перед процедурой, а после нее рекомендуем воздержаться от стайлингов, которые наносят на прикорневую зону. Также после детокса для волос стоит воздержаться от окрашивания волос хотя бы в течение недели.
Кому не подходит детокс для волос и кожи головы?
Вся прелесть в том, что противопоказания к этой процедуре практически отсутствуют. Они могут быть только если у вас есть, например, аллергия на экстракт цветка апельсина (или же на какой-то другой компонент). Хотя и это нельзя назвать противопоказанием к процедуре, потому что мастер всегда может заменить одни средства, использующиеся в ритуале, на другие.
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