К морю: 23 идей с бирюзовым лаком

Еще чуть-чуть, и многие начнут собирать чемодан в отпуск. А чтобы немного приблизить этот момент, создайте настроение с помощью маникюра. 25 бирюзовых идей — в подборке BeautyHack.