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К морю: 23 идей с бирюзовым лаком
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К морю: 23 идей с бирюзовым лаком 

BeautyHack.ru 25 апреля 2018
Фото: BeautyHack.ru
Еще чуть-чуть, и многие начнут собирать чемодан в отпуск. А чтобы немного приблизить этот момент, создайте настроение с помощью маникюра. 25 бирюзовых идей — в подборке BeautyHack.
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