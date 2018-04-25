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Как проверить свое здоровье без затрат на осмотры у врачей
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Как проверить свое здоровье без затрат на осмотры у врачей 

Anews 25 апреля 2018
Фото: Anews
Полный медицинский осмотр человек должен проходит раз в пару лет. Однако большинство тех факторов, которые оценивают доктора, можно проверить не выходя из дома самостоятельно. Стоит лишь запомнить некоторые нюансы и обладать внутренним чутьем, чтобы понять, что со здоровьем что-то не так. Однако запомните: в случае, если вы заметили какую-либо странность, не занимайтесь самолечением, а обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.
Кожа Кожа является самым большим органом на нашем теле и имеет свой «язык», и его очень легко можно научиться понимать. Для осмотра выберите светлую комнату и солнечным днем осмотрите свою кожу в зеркале. В случае, если на покрове имеются пятна, это может быть признаком нарушения гормонального баланса, который способен привести женщин к развитию кисты яичников. Слепые прыщи, которые не вскрываются, обычно означают плохое питание или неправильно подобранную косметику. Для того, чтобы исключить возможные пищевые непереносимости, проконсультируйтесь к лечащим врачом.
Проверяя родинки отнеситесь к этому процессу ответственно. Обратите внимание на те родинки, которые внезапно начали увеличиваться, потемнели или стали иногда кровоточить. Если такое наблюдается, обратитесь к онкологу или дерматологу для исключения рака кожи.
Глаза Наши глаза можно назвать не только зеркалом души, но и зеркалом здоровья. Даже малейшее изменение в цвете глаз способно рассказать о состоянии здоровья человека. Оттяните нижнее веко и осмотрите глаза. В случае, если склеры слишком бледные, это может указывать на нехватку железа в организме. Другие симптомы, которые подтверждают анемию — усталость, отдышка, головные боли и головокружение. Внимательно осмотрите белки и убедитесь, что они действительно белые. В случае, если у них выраженный желтый оттенок, это может означать заболевание печени. Любые царапины, пятна или слезоточивость глаз являются причиной визита к врачу в срочном порядке.
Рот Если вы не ощущаете боль в горле, но видите пробки в миндалинах, не беспокойтесь. Хотя подобные воспаления и являются «местом обитания» бактерий, такие пробки могут рассосаться самостоятельно.
А вот светлые пятна на внутренней стороне щек и языка — явный признак подверженности рака ротовой полости. Если вы курильщик или выпиваете, стоит с особым вниманием отнестись к этому симптому. Неприятный запах изо рта может также быть признаком большого количества болезней. Если запах не имеет отношения к недавно употребленной пище, возможно, это пробки в миндалинах. А если запах меняется в течение дня, но видимых признаков воспаления нет, это может быть заболевание десен.
Ногти Любое отклонение ногтей на руках или ногах от нормы способно дать подсказку о проблемах со здоровьем. Бледные ногти нередко указывают на анемию. Попробуйте надавить на ноготь и отпустить его. Если он не возвращается к светло-розовому цвету сразу, это означает дефицит железа. Желтые ногти являются признаком грибковой инфекции, но также могут указывать на наличие проблем с щитовидкой или на повышенный уровень сахара в крови. Ногти с волнистыми неровностями говорят о начале воспалительного артрита или псориаза. Любые темные пятна или линии на ногтях могут быть признаком рака кожи.
Ступни И хотя это последнее место, которое мы замечаем во время проверки своего здоровья, не стоит забывать о ногах. Если вас постоянно сопровождает боль в ступнях, даже после сна или отдыха, это может быть признаком артрита или плантарного фасциита. В случае, если ваши ноги постоянно холодные или часто немеют — у вас недостаточный кровоток в следствие ослабления иммунитета.
Сердце Регулярно отслеживая свой сердечный ритм можно с легкостью заметить начало проблем с жизненно-важной частью нашего организма. Посчитайте, сколько ударов совершает ваше сердце в минуту. В случае, если у вас нерегулярный сердечный ритм или он выходит за пределы нормы (60-100 ударов в минуту), обратитесь к врачу. Запомните, что слабое сердце способно вызвать много проблем со здоровьем. Рефлексы Вспомните, как проходя медосмотр, врач постукивает по вашему колену молоточком, проверяя рефлексы. Если колено сразу дергается в ответ на такое действие, то это хороший знак. Проверьте подобным способом свои нервные окончания. Для достижения лучших результатов попросите провести этот тест кого-то из близких. ​
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