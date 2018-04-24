«Прическа ну совсем не ваша»: пышные волосы Барановской не понравились фанатам

Телеведущая Юлия Барановская зачастую не экспериментирует с внешностью, предпочитая быть верной своему элегантному стилю. Видимо, именно поэтому поклонники, завидев новый образ звезды для модных съемок, обратили внимание на смелую прическу, контрастирующую с привычным обликом теледивы.

Телеведущая и мать троих детей Юлия Барановская всегда радует поклонников своим постоянством имиджа, целиком и полностью отдавая дань классической элегантности. Это касается и прически звезды, которая зачастую аккуратно собирает волосы, оставляя лишь несколько прядей для обрамления лица. А потому недавний образ телеведущей для съемок можно смело назвать модной выходкой, поразившей ее почитателей.

Юлия показала своим поклонникам видеоролик, на котором позирует для глянцевого журнала. И хотя наряды Барановской были исключительно изящными, почитатели отметили, что стилисты, поработавшие над звездой, создали довольно смелый образ за счет яркого макияжа и экстравагантной укладки. Так, парикмахер создал нарочитую небрежность и лохматость, зафиксировав беспорядочно торчащие локоны лаком для волос.

И хотя в целом образ Юлии понравился поклонникам, к новой прическе многие отнеслись настороженно, аккуратно высказавшись, что никак не ожидали такой укладки от светской львицы. «Зачем так лохматить волосы? Как взрыв на голове» «Юлия, вы такая очаровательная, Аршавин локти кусает! Только прическа ну совсем не ваша, вы всегда элегантной были до самых мелочей» «Укладка Вам совершенно не идёт» «Юленька, вы немного мне ведьму напомнили, волосы так некрасиво растрепаны»

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 22 Апр 2018 в 11:41 PDT К слову, не всегда поклонники высоко отзываются и о нарядах телеведущей. А в последнее время модные выходы Юлии Барановской подвергаются постоянной критике, к примеру, неудачное платье телезвезды укоротило ее шею, за что и было высмеяно публикой сети. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!