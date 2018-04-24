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Родителей научат делать прически дочкам по мотивам мультсериала «Санни Дэй»
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Родителей научат делать прически дочкам по мотивам мультсериала «Санни Дэй» 

Letidor.ru 24 апреля 2018
Фото: Letidor.ru
Посетившие мероприятие родители и их дети с помощью стилистов Birdie научились создавать стильные прически по мотивам мультсериала «Санни Дэй». Главная героиня мультфильма — 10-летняя девочка Санни, у нее есть собственный салон красоты и она решает любую проблему при помощи расчески, заколок и позитивного настроя. В день открытия академии мастера Birdie порадовали всех мам укладкой волос, а каждой девочке вручили подарочный набор от Санни — зеркальце и расческу, которые юные модницы смогут использовать для создания ярких образов. Мастер-классы в «Академии Санни» будут проходить в парикмахерской Birdie в Москве по адресу Рождественский бульвар, д. 10/7. А в сети парикмахерских Birdie в Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Тюмени и Южно-Сахалинске в рамках акции любой ребенок до 16 лет может прийти в салон Birdie и сделать прическу от Санни. Фото: пресс-служба Nick Jr
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