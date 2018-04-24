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17-летней нижегородке кардинально сменили имидж на реалити-шоу
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17-летней нижегородке кардинально сменили имидж на реалити-шоу 

nn.ru 24 апреля 2018
Фото: nn.ru
Вероника Батракова выступает под псевдонимом Ronny. Девушка мечтает уехать из Городца и стать известной певицей. Ее взял в свою команду Тимати на шоу «Песни», девушка понравилась ему с первого дня и он даже не стал ее дополнительно испытывать, как остальных участников.
Ronny с первых прослушиваний говорила, что в жизни мечтает только о том, чтобы петь и готова ради этого на все. В последнем выпуске реалити-шоу ей пришлось изменить образ. Дело в том, что долгое время Вероника носила афрокосички. За них ее даже упрекнул на прослушивании Фадеев. «Я тебе не верю, у тебя даже волосы не настоящие», — сказал он тогда.
Нижегородка призналась, что прикипела к образу, но не жалеет, что ее лишили косичек. Теперь у нее длинные прямые волосы.
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