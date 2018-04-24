Удаление волос на ногах: почему этого не стоит делать

Общество говорит, что любые волосы на теле женщины — это табу. Но вряд ли кто-то слышал о том, что волосы на женском теле причиняли кому-то вред. Многие из нас ненавидят бритье и депиляции: это долго, больно и зачастую неудобно. Так зачем мы снова и снова проходим через это? Многие считают, что это делает женщину более привлекательной, но вот маленький секрет: женщины не всегда это делали. Они просто остались волосатыми. И пользовались всеми преимуществами этого.

У вас есть время для более важных вещей. Подумайте, сколько времени вы проводите за удалением волос. Все эти часы можно было бы использовать на сон, приятные книги, самообразование или вкусные завтраки. Честно говоря, все это гораздо важнее и приятнее, чем скоблить бритвой по коже или сидеть в кресле косметолога, кусая губы от боли.

Если вам нужны дополнительные причины, то их более чем достаточно:

1. Дополнительное утепление зимой

Начнем с вопроса: зачем нам вообще нужны волосы на теле? Как и любому другому млекопитающему, они помогают нам лучше регулировать температуру тела. Да, волосы на ногах не заменят термобелье, но сделают его гораздо более эффективным.

2. Регулярное бритье приводит к сухости кожи

Не верите? Спросите знакомого мужчину. В данном случае бритва выступает как инструмент пилинга — причем, весьма грубого. И хотя кожа на ногах менее чувствительная, чем на лице, она может негативно отреагировать на постоянное отшелушивание защитного слоя.

3. Удаление волос приводит к раздражениям, порезам и вросшим волосам

Еще одна причина, достаточная для отказа от депиляции или бритья — это дискомфорт, который они вызывают. «Ожоги» от бритвы почти неизбежны, особенно при частом использовании дешевого станка в сочетании с чувствительной кожей. Постоянная «открытость» кожи из-за удаления слоя омертвевших клеток приводит к раздражениям, а волосы врастают чаще — потому что вступают в неравную борьбу с бритьем.

4. Экономия времени и денег

Бритье и депиляция часто могут быть невероятно затратным по времени процессом — вне зависимости от того, как часто вы это делаете. Помните и о том, что для этого требуются силы и энергия, которые вы могли бы направить на более полезные и приятные занятия.

Еще одно полезное упражнение — подсчет количества денег, которые вы ежегодно тратите на визиты в салон красоты или походы к стойке с товарами для бритья. Депиляция ног стоит от тысячи рублей — и если вы ходите в салон раз в месяц, то всего за год оставляете там порядка 12 тысяч. Лезвие, которое прослужит вам от силы полтора месяца обойдется как минимум в 200 рублей — и это не говоря о пенах для бритья и увлажняющих кремах, которых в женском сегменте стоят почему-то дороже, чем в мужском.

5. Это эффектный выпад в сторону стереотипов и двойных стандартов

Удивительно, но всего полсантиметра волос на женских ногах могут стать предметом горячих дискуссий — хотя с мужчинами такого не происходит. То, что женщины, выходящие в общество, обязаны иметь гладкие ноги, является вопиюще двойным стандартом — учитывая, что мужчины обычно могут быть настолько волосатыми, насколько им хочется.

6. Ваше тело (и его волосатость) — только ваше дело

Прежде всего, важно, чтобы каждый из нас имел право самостоятельно решать вопросы, связанные с собственным телом — будь то удаление волос или их отращивание.

Если вы действительно любите бритье — никто не запретит вам продолжать удалять волосы. Делайте то, что заставит вас чувствовать себя максимально комфортно и красиво. Но если вы ненавидите каждый волосок на бедрах только из-за того, что боитесь осуждения и критики со стороны — возможно, стоит распрямиться и противостоять ей, а не послушно скупать бритвы и полоски для депиляции.

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