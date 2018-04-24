Тест: насколько хорошо вы различаете цвета?

Помните шутку о том, что мужчина видит красный цвет, а женщина — алый, бордовый и багряный? Как оказалось, женщины и мужчины действительно видят этот мир по-разному. И причина кроется даже не в остроте зрения или специфике строения глаза, а в том, что мозг обрабатывает информацию иначе. Всего человеческий глаз способен распознать 10 миллионов цветов и около сотни оттенков. То, как мы воспринимаем тот или иной цвет, также зависит от эмоционального состояния человека.

В этом тесте вы узнаете, насколько хорошо различаете цвета и их оттенки.

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