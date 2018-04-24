Ещё
Тест: насколько хорошо вы различаете цвета?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тест: насколько хорошо вы различаете цвета? 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 24 апреля 2018
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Помните шутку о том, что мужчина видит красный цвет, а женщина — алый, бордовый и багряный? Как оказалось, женщины и мужчины действительно видят этот мир по-разному. И причина кроется даже не в остроте зрения или специфике строения глаза, а в том, что мозг обрабатывает информацию иначе. Всего человеческий глаз способен распознать 10 миллионов цветов и около сотни оттенков. То, как мы воспринимаем тот или иной цвет, также зависит от эмоционального состояния человека.
В этом тесте вы узнаете, насколько хорошо различаете цвета и их оттенки.
Пройти тест
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
12 способов, как использовать аспирин в быту 12 способов, как можно использовать хозяйственное мыло Примут ли дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без дешевой Турции403
Запад предлагает России отказаться от земли и армии245
Меркель не смогла защитить Германию от США45
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом10
Порошенко захотел перечеркнуть советскую историю107
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
02:01
Меркель не смогла защитить Германию от США
Экономика Европа
02:18
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину
Шоу-бизнес
03:20
Порошенко усложнит жизнь украинцев из-за СНГ
Украина В мире
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
04:01
Меган Маркл выругалась на собственной свадьбе
Шоу-бизнес В мире
01:03
В Казахстане горит торговый центр
Пожары Происшествия
00:43
Макрон захотел «решительно» помочь России
Политика В мире
01:55
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение