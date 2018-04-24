Как справиться с прыщами. Советы Елены Малышевой 

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здо´рово, но и здоро´во. А для тех, кто не успел к эфиру, напоминаем о самых интересных темах программы. Подушка с душком Прыщи могут возникать из-за микробов, живущих в наволочке подушки, на которой мы спим. Менять наволочку нужно не реже раза в неделю, а лучше через два-три дня. И не реже чем раз в месяц необходимо обеззараживать подушку, потому что микробы и клещи с наволочки очень легко поселяются в ней и разрастаются до целых колоний. Если снять наволочку с подушки, у многих из нас можно увидеть, что она вся в пятнах — от пота, кожного сала, остатков ночного крема. Все это превосходная питательная среда для микробов, даже если наполнитель имеет антибактериальные свойства. Что делать: обеззараживать подушку — это значит стирать при температуре свыше 60 градусов, или обрабатывать паром, или вымораживать (зимой на балконе в течение нескольких часов). Очень питательный крем В косметическом креме для лица болезнетворные бактерии, вызывающие рост прыщей, тоже поселяются с превеликим удовольствием. Для них крем — очень питательный в буквальном смысле слова. А заносим их туда мы сами, извлекая косметическое средство из баночки далеко не стерильными руками. Что делать: использовать специальные лопатки для крема (и регулярно мыть их) либо выбирать крем в емкостях, из которых его не нужно зачерпывать, — в баночках с дозатором или тубах. Гормональный перекос Прыщи могут появляться у женщины, если в ее организме повышен уровень мужских половых гормонов. Это может быть сигналом наличия в организме очень серьезных проблем: поликистоза яичников, опухоли надпочечника. Что делать: сдать анализы на гормоны, сделать УЗИ брюшной полости, пройти обследование у гинеколога-эндокринолога. Кстати! Хорошая новость для любителей шоколада. Последние научные исследования установили, что появление прыщей никак не зависит от того, что мы едим — будь то самый развязный фастфуд или сладости. Таким образом, отказываться от лакомства ради ровного цвета лица не нужно.
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый