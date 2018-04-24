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В Новосибирске объявили поиск трёх подростков
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В Новосибирске объявили поиск трёх подростков 

ngs.ru 24 апреля 2018
Фото: ngs.ru
В Новосибирске волонтёры объявили в розыск сразу трёх подростков, последний раз их видели в Калининском районе города.
Одна из девочек пропала ещё в январе, рассказали в народной дружине «Феникс». 16-летняя Анна Зюбанова исчезла 18 января. Последний раз её видели по адресу Курчатова, 3/1.
Её рост 167-170 см, у неё среднее телосложение, голубые глаза и тёмные волнистые волосы. Она была одета в чёрную кофту, куртку и брюки, на ней также кроссовки и тёмно-синий шарф.
Также на Курчатова, 3/1 последний раз видели 14-летнего Евгения Мальцева. Он исчез 19 марта.
Рост подростка 176 см, у него крупное телосложение, тёмные волосы и карие глаза. На нём были чёрные куртка, трико и кроссовки и камуфлированная олимпийка.
Кроме того, в марте пропала 16-летняя Светлана Полевских, её последний раз видели на Рассветной, 10/2.
Её рост 176 см, у неё крупное телосложение, прямые длинные, тёмные волосы. На ней была белая толстовка, голубые джинсы и коричневые угги.
Тех, кто что-либо знает о подростках просят обращаться по телефону 112 или по номеру волонтёров +79529458711.
В октябре прошлого года НГС публиковал подробную инструкцию о том, что делать, если пропал близкий человек.
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