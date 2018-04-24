На что способен сухой шампунь для волос, кроме как освежить прическу 

Лак для волос слабой фиксации Состав сухого шампуня — это тальк, главная задача которого абсорбировать кожный себум, и лак для волос, приподнимающий волосы у корней. За счёт этих двух ингредиентов как раз и достигается спасительный эффект «чистой головы». Многие стилисты советуют использовать сухой шампунь на чистые волосы вместо привычных продуктов для стайлинга, чтобы достичь эффекта лёгкой фиксации, закрепить укладку и добавить объема. Приятный бонус: так ты сможешь продлить свежесть прически намного дольше, чем с обычным лаком. Текстурирующий спрей Наверное, ты уже слышала, что сухой шампунь можно распылять исключительно на корни волос. Мы все же решили пойти против этого устаревшего клише и рискнули использовать нашу «палочку выручалочку» по всей длине. Эффект поразительный, особенно на вьющихся волосах — кудряшки идеально разделены и никакого склеивания. Заветные пляжные локоны никогда не были такими достижимыми как сейчас. Делимся небольшим лайфхаком: заплетаем косу на ночь, а утром закрепляем получившийся результат сухим шампунем. P. S. Не забудь добавить немного на корни — для объема. Высокий хвост на целый день Высокие хвосты и пучки — наши единственные спасители, когда волосы уже несвежие. Но даже эти казалось бы «ленивые» укладки сухой шампунь может превратить в произведения парикмахерского искуства и заставить держаться вплоть до самого вечера. Шампунь распыляем на корни, особое внимание уделяем затылочной и височной зонам, ведь вся прическа будет держаться именно на них. Массажными движениями распределяем средство и закрепляем укладку. Постарайся обойтись без «петухов», ведь устранить их после использование стайлингового средства будет довольно сложно. Скрыть отросшие корни Это, конечно, не полноценное окрашивание и результат продержиться ровно до следующего мытья, но, согласись, это все же лучше, чем ничего. Эффект достигается за счет припудривания естественного цвета. Крашенным блондинкам подойдет любой шампунь, а вот брюнеткам придется поискать вариант с темным пигментом в составе. К примеру, в некоторые средства добавляют порошок какао. Прежде чем бросаться в эксперименты, запомни пару правил использования, которыми мы советуем не пренебрегать: Не стоит использовать сухой шампунь несколько дней подряд. Тальк может закупорить поры, лишить кожу головы кислорода — все это приведет к выпадению волос и перхоти. И это в лучшем случае. В твоем арсенале вместе с сухим шампунем должна появиться и супер-очищающий шампунь, который необходимо использовать не чаще чем один раз в неделю, иначе можешь пересушить кожу головы. А какие бьюти-лайфхаки с сухим шампунем знаешь ты? Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Shutterstock/VOSTOK, архивы пресс-служб