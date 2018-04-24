Готовимся к лету: Все, что нужно знать о восковой эпиляции

Герои «Игры Престолов» на протяжении нескольких сезонов предрекали, что зима близко и нужно быть к ней готовыми. У нас зима осталась позади, впереди лето, подготовка к которому, особенно у женщин, также идет полным ходом. Готовимся к лету: Все, что нужно знать о восковой эпиляцииНужно скинуть несколько появившихся за долгую зиму килограммов,

пересмотреть свой гардероб, убрать на дальние полки штаны и колготки, вытащить

юбки и платья и, раз уж на то пошло, избавиться от лишних волос на теле. Кто-то по старинке пользуется бритвами, но нам, в свете грядущего летнего сезона,

хотелось бы поговорить о восковой эпиляции. Разобраться в этом вопросе нам помогла Марина Галяпина, тренер сети салонов Wax & Co.

Для начала, чтобы окончательно расположить вас к восковой

эпиляции и сподвигнуть на то, чтобы забыть о бритвах, следует рассказать о плюсах эпиляции воском, которых не мало.

Что действительно хорошо, так это возможность забыть о волосах на долгое время,

эффект от эпиляции сохраняется на протяжении 2-3 недель. Волосы удаляются

вместе с луковицей, что приводит к замедлению роста волос и значительно

уменьшает их густоту. После эпиляции кожа становится гладкой и эластичной,

остатки волосков не торчат. Эпиляция подходит людям с любым типом кожи и волос.

Обработка кожного покрова специальными средствами до и после процедуры снижает

уровень болезненности и риск раздражения.

Конечно, болезненность во многом зависит от порога

чувствительности у каждого человека. Влияет на неё и время суток, высота

болевого порога меняется на протяжении 24 часов. У девушек это также зависит от фазы менструального цикла. При восковой эпиляции могут возникнуть неприятные

ощущения, так как волос удаляется вместе с луковицей, а у многих она сидит

достаточно глубоко и крепко. Это моментальная боль, которая длится всего

несколько секунд. К тому же, она возникает только при первых процедурах. Если

вы будете делать восковую эпиляцию регулярно, то луковица будет постепенно

разрушаться, волосы становится тоньше и боль будет менее ощутимой. Лучшее время для восковой эпиляции — первая неделя после

окончания менструального цикла. В этот период организм мобилизуется и у женщин

значительно увеличивается болевой порог. Перед началом или во время цикла кожа

становится очень чувствительной. А также, лучше подобрать утреннее время, для проведения процедуры. Чтобы подготовиться к эпиляции забудьте на время про бритву, бритье приводит к утолщению волоса, и процедура из-за этого может стать

болезненной. За 12 часов перед эпиляцией рекомендуется сходить в душ, чтобы

отшелушить кожу, избавиться от омертвевших клеток и приподнять волоски, а после

нанести на кожу увлажняющий крем на водной основе без масла. Отшелушивание

уменьшит риск появления вросших волос после эпиляции, а крем сделает кожу менее

сухой, а саму эпиляцию менее болезненной.

Не забывайте также, чтобы после эпиляции коже нужен

специальный уход. Чтобы избежать раздражения не используйте дезодоранты, духи и другую косметику в течение 24 часа после процедуры. После окончания эпиляции

протрите кожу перекисью водорода, термальной водой или лосьоном-тоником.

Главное, чтобы средство не содержало спирта и было нежирным. Частый спутник раздражения после эпиляции — маленькие воспалительные высыпания.

Это — фолликулит. Чтобы предупредить его появление, после удаления волос воском

обработаете кожу антисептиком. Масло чайного дерева — сильный натуральный

антисептик и средство от раздражений кожи. Натуральное средство от раздражения

на чувствительной коже — гель алоэ вера. Так же можно использовать пантенол. 48 часов не посещайте сауну и солярий, и воздержитесь от естественных солнечных

ванн и купания в водоемах. Через 4 дня после процедуры используется скраб для тела, он позволит продлить ощущение гладкости и предотвратить образование

вросших волос. Не стоит забывать о средствах для замедления роста волос и систематически ими пользоваться.