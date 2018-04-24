ТОП 6 стрижек на средние волосы

Порой представительницы прекрасного пола отчаиваются из-за тонких, редких волос. Однако в этой ситуации можно правильно подобрать прическу для визуального устранения подобной проблемы. Стрижка на средние волосы, придающая объем, будет достойным вариантом для улучшения образа.

Особенности выполнения объемных причесок

Стилисты-парикмахеры уверяют: объемные стрижки подходят каждой женщине. Структура волос не играет какой-либо роли, так как образ всегда получается стильным, красивым.

Прически на средние волосы обычно отличаются следующим исполнением:

базой является каскад, причем он подходит для создания многослойных силуэтов;

допускается асимметрия в создаваемых линиях: часть боковых прядей может быть очень короткой, часть — длинной;

вариация прически «шапочка»: короткий верхний слой, длинный нижний.

Вышеперечисленные принципы стрижек считаются основными. В дальнейшем предполагается индивидуальный подход. Стрижка, которая на средние волосы и придающая объем, должна подходить представительнице прекрасного пола.

Основные советы перед посещением парикмахера

Правильный выбор стрижки для подчеркивания красоты и объема волос обязателен. Стилист-парикмахер учитывает особенности внешности девушки, после чего предлагает наиболее подходящие варианты:

Продолговатое овальное лицо. В этом случае рекомендуется выполнить градуированную стрижку с удлинением челки. Такая прическа позволит добиться идеальной пропорции лица. Хорошими вариантами считаются боб, а также градуированное каре.

Круглое лицо. В этом случае лицо нужно визуально удлинить и сузить. По данной причине актуальными считаются асимметричные и многослойные стрижки. При этом предполагается создание нужного объема на макушке. Челку рекомендуется слегка проредить.

Лицо квадратной формы. Стрижка должна сгладить углы лица. Желательно выбирать такие варианты, как удлиненный каскад или боб. Также подойдет челка с косыми срезами.

Лицо треугольной формы. Рекомендуется визуально расширить нижнюю часть лица, достичь сбалансированности пропорций. Желательно выбирать объемные стрижки: удлиненный боб, каскад, каре.

Лицо сердцеобразной формы. Рекомендуется выбирать классические стрижки на средние волосы. При этом косая челка может преобразить создаваемый образ.

Как можно убедиться, стрижка на средние волосы должна соответствовать форме лица и особенностям женской внешности. От этого напрямую зависит, насколько безупречным и стильным будет созданный образ.

Самые популярные стрижки

Стрижка на средние волосы, придающая объем тонким прядям, должна быть выбрана в индивидуальном порядке. В то же время можно выделить наиболее популярные и модные стрижки, которые заслуживают внимания женщин.

Лесенка

Эта классическая стрижка подойдет девушкам для создания визуального объема тонких волос. Прическу желательно выбирать обладательницам прямых прядей.

Технология заключается в постепенном увеличении длины прядей. Стрижка осуществляется от определенного пробора. Проще всего соблюдать правильную линию стрижки при прямых волосах.

Лесенка может выполняться с определенными отличиями. Локоны могут отличаться по длине со всех сторон и быть подстрижены под определенным углом. Иногда локоны могут быть сострижены привычным образом с формированием прядей у лица.

Рваные стрижки

Рваные стрижки визуально увеличивают объем волос. Они подойдут на средние волосы. Основное отличие — это неровный срез концов волос. Для создания неровного среза используют специальные ножницы или бритву. Кончики могут состригаться под разными углами и с различной длиной. Правильно подобранная стрижка может отличаться разнообразием укладки.

Длинное каре

Длинное каре — это стрижка, которую можно выполнять даже при недостатке времени на сложную укладку. Такая прическа считается одной из самых уместных для женщин любого возраста.

Девушки с вытянутым или овальным лицом могут выбирать каре на средние волосы и с челкой. Круглолицые барышни по достоинству оценят прическу без челки.

Каждый мастер по-особенному выполняет длинное каре. Однако обязательным является использование ножниц для подстригания концов и филировки. В дальнейшем стильную стрижку можно смело использовать для создания укладок с объемным начесом.

Такая оригинальная стрижка считается одной из самых изысканных. Техника стрижки смещает акценты к плавным линиям волос, которые используются для формирования красивой линии овала, подчеркивания черт лица.

Для создания визуального объема традиционно используют внутреннюю часть волос. Предполагается, что внешние пряди должны, естественно, ниспадать. Для подчеркивания пышности кончики волос стригут по-особенному и специальным образом закручивают внутрь.

Стрижка паж подойдет обладательницам тонких волос. Однако, если волосы очень тонкие и редкие, стрижка становится нежелательной.

Аврора

Такая прическа напоминает современный каскад. Она создается в многоступенчатой технике. Главный объем приходиться на верхнюю часть головы. Книзу волосы постепенно укорачиваются и филируются. Все переходы должны быть естественными и плавными. Стильная стрижка Аврора подойдет романтическим барышням.

Рапсодия

Такая объемная стрижка предполагает особое наложение прядей друг на друга. Главный акцент создается на макушке, которая должна быть объемной. Макушку стригут короче боковых и нижних прядей. Легкая объемность делает стрижку естественной и универсальной. К тому же укладка всегда радует легким, быстрым исполнением.

Стильная стрижка, выполняемая на средние волосы и придающая нужный объем, может преобразить внешность женщины, подчеркнуть красоту внешности.

Основные советы при выборе прически

Объемную стрижку на средние волосы выбирают с учетом определенных нюансов:

Предполагается возможность скорректировать форму лица, линию шеи, плеч. По данной причине желательно учитывать особенности внешности. Стилист-парикмахер примет во внимание черты лица девушки, после чего предложит подходящую стрижку на средние волосы для создания визуального объема.

Рекомендуется выполнение филировки для подчеркивания красоты плоских прядей. Опытный стилист откажется от искусственного прореживания объема. Для подчеркивания естественности стрижки могут использоваться другие техники. Одновременно с этим стрижка будет выглядеть не только естественной, но и объемной.

При выборе стрижки желательно учитывать особенности волос и структуры. В дальнейшем женщине потребуется заботиться о чистоте и ухоженности волос. Специалисты отмечают, что объемные стрижки требуют больше времени для ухода за волосами, укладки. Однако усилия обязательно будут оправданными.

Стрижки могут отличаться простотой, лаконичностью линий. Несмотря на кажущуюся простоту, следует обратиться к опытному мастеру-парикмахеру. Только профессионал может правильно подстричь волосы с соблюдением всех линий, переходов для подчеркивания объема волос. К тому же парикмахеры знают, какие техники нужно использовать в каждом случае.

Стрижка на средние волосы, придающая объем, идеально подойдет тем женщинам, которые хотят замаскировать недостатки своих локонов и придать им дополнительную объемность, подчеркнуть красоту.