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Как и где сменить имидж весной?
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Как и где сменить имидж весной? 

BeautyHack.ru 23 апреля 2018
Фото: BeautyHack.ru
На улице во всю светит солнце, и душа требует перемен. Как изменить имидж и где это сделать — «сдаем» пароли и явки.
Простой и эффективный способ поменять имидж и жизнь — сменить цвет волос. А добавить красок в привычный бьюти-ритуал нам поможет новинка от Wella Professional — оттеночная краска Color Fresh Create.
В линейке представлено 12 ярких и 1 прозрачный оттенок (для тех, кто жаждет экспериментов, но не готов к радикальным «подвигам»).
На новинку бренд вдохновили смелые панк-движения 70-ых, когда эксперименты были актуальны не только во внешности, но и во всем образе жизни. Девять глобальных стилистов марки трансформировали изменения в XXI веке — оттенки можно наносить не только соло, но и перемешивать между собой, добиваясь уникальных творческих решений.
Трансформируйте вдохновение в реальность! Решиться на изменения легко в салоне UpDo Дианы Симонян, чемпиона Европы, призера мировых и российских чемпионатов по парикмахерскому искусству (кому, как не профессионалу стоит доверить свои волосы?).
Цена для блондинок: 5 000 руб. Цена для девушек с другим цветом волос: 10 000 руб.
Текст: Анна Бонд
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