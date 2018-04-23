Как избавиться от целлюлита в домашних условиях

Еще чуть-чуть, и можно будет надевать короткие шорты. Помешать этому может только одно — целлюлит. Он, спешим успокоить, есть почти у всех. Что же делать, чтобы кожа была гладкой и не напоминала апельсиновую корку? Спойлер: легко отделаться не получится, придется действительно взять себя в руки.

Что не работает

К сожалению, обещания бьюти-брендов, что их средства избавят от ненавистных бугорков, — ложь. Они могут увеличить упругость кожи и сделать ее более эластичной. Но не более. И хоть это, конечно, тоже не будет лишним, делать ставку на косметику при борьбе с целлюлитом не стоит. Использовать антицеллюлитные масла и кремы следует лишь как вспомогательные продукты — для увлажнения и дополнительного разогрева, например перед массажем.

Больше движения и спорт

Как ни крути, лучшее лекарство от целлюлита — больше движения и спорт. Для начала приучите себя по максимуму ходить пешком, а не пользоваться общественным транспортом или автомобилем, и подниматься по лестнице, а не ехать на лифте. Вроде мелочь, но уже хорошо для улучшения кровообращения.

Про спорт все понятно. Поверьте, главное — начать, и уже через пару недель будете получать от тренировок удовольствие и с нетерпением ждать похода в спортзал. Так как наиболее ярко целлюлит обычно выражен на бедрах и ягодицах, уделите им особое внимание. Если надоели видео фитоняшек, рекомендуем тренировку для ног и попы от красавца Тони Хортона (смотрите ниже). Час суперупражнений под его остроумные шутки — и через пару месяцев попа будет как орех. И без целлюлита.

Питание

Во-первых, пейте больше воды. Не чая, сока или газировки, а именно простой воды. Она помогает выводить из организма токсины и шлаки. Спасибо скажут не только проблемные участки с целлюлитом, но и кожа и организм в целом.

Все мы знаем о том, как вредно сладкое, соленое, жирное, жареное, но продолжаем есть. Плохая новость: не откажетесь от фастфуда и прочей вредной пищи — не избавитесь от целлюлита при всем желании.

Обертывания

Можно делать как в салоне, так и дома. Для начала следует обработать проблемные места скрабом и сделать массаж жесткой щеткой — это улучшит кровообращение. После нанесите выбранное средство на кожу и обмотайте ее пленкой — достаточно плотно, но не слишком туго. Закутывайтесь в одеяло и ждите 30–40 минут. Если кожу начинает сильно жечь, быстрее заканчивайте процедуру. Проводить такие нехитрые манипуляции достаточно раз в неделю.

При выборе средств для домашнего обертывания советуем останавливаться на тех, что с кофе или красным перцем в составе. Кофе улучшает кровообращение и расщепляет жиры. Красный перец (с ним надо быть осторожнее: не используйте средства с этим компонентом, если у вас чувствительная кожа) обладает сильным разогревающим эффектом, улучшает циркуляцию крови и выводит токсины.

Гель антицеллюлитный моделирующий для коррекции фигуры, NewLine Professional (800 руб.)

Жесткая антицеллюлитная щетка, Huilargan (890 руб.)

Вакуумный массаж

Отлично зайдет прямо после обертывания, но и без него тоже будет полезен. Занятие неприятное, болезненное, но зато очень эффективное. Для этого купите в аптеке вакуумные силиконовые банки и любое масло — антицеллюлитное (но без разогревающего эффекта: массаж сам по себе весьма агрессивен, так что дополнительный стресс коже не нужен) или просто для массажа. Движения банками, «присосанными» к телу, следует делать следующим образом: снизу вверх на бедрах и икрах, от центра на ягодицах и пояснице. Важно: ни в коем случае не обрабатывайте внутренние стороны бедра и паховую область — там большое скопление нервных окончаний, а потому высок риск повреждений.

Массажные вакуумные банки (1 340 руб.)

Березовое антицеллюлитное масло, Weleda (1 610 руб.)

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