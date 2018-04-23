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Селена Гомес с новой прической гуляет по Германии
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Селена Гомес с новой прической гуляет по Германии 

Popcake.tv 23 апреля 2018
Фото: Popcake.tv
Селена Гомес на днях приехала в Германию, чтобы встретится с поклонниками бренда «Puma». Звезда уже успела погулять по улицам прекрасного города Нюрнберга, покушать настоящих немецких сосисек и сфотографироваться с фанатами. Селена также решила обновить свой образ: певица сменила прическу. Она сбрила волосы взади, сделала высокий хвост и заплела строгую косу. Новой прической Гомес поделилась в своем-аккаунте, подписав:
«Мне всегда нужны утонченные изменения.емейное времяпрепровождение». Нам нравится новая Селена Гомес. А вы уже успели преобразились к весне?
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