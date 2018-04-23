Селена Гомес с новой прической гуляет по Германии

Селена Гомес на днях приехала в Германию , чтобы встретится с поклонниками бренда «Puma». Звезда уже успела погулять по улицам прекрасного города Нюрнберга , покушать настоящих немецких сосисек и сфотографироваться с фанатами. Селена также решила обновить свой образ: певица сменила прическу. Она сбрила волосы взади, сделала высокий хвост и заплела строгую косу. Новой прической Гомес поделилась в своем-аккаунте, подписав:

«Мне всегда нужны утонченные изменения.емейное времяпрепровождение». Нам нравится новая Селена Гомес. А вы уже успели преобразились к весне?